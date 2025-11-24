Dharmendra Memories: इस कार पर जान छिड़कते थे धर्मेंद्र, मेंटेनेंस में खर्च करते थे लाखों रुपये

Bollywood Actor Dharmendra: बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेन्द्र आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया जिसके बाद दुनियाभर में मौजूद उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है. धर्मेन्द्र एक्टिंग के अलावा फ़ार्मिंग के भी शौकीन थे और उन्होंने, अपने खाली समय में जमकर इस शौक को पूरा किया. उन्हें कारों का भी काफी शौक था, लेकिन उनके कार कलेक्शन में ऐसी भी एक कार थी जिसके रख-रखाव में वो लाखों रुपये खर्च कर देते थे. आज हम आपको उनके लग्जरी और विंटेज कार कलेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही उस कार के बारे में भी बताने जा रहे हैं जिसे वो अपने फैमिली मेम्बर की तरह प्यार करते थे.

1. पहली और सबसे ख़ास कार: फिएट 1100 (Fiat 1100)

यह कार धर्मेंद्र के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि यह उनके करियर की शुरुआत की निशानी है. यह उनकी पहली कार थी, जिसे उन्होंने 1960 के दशक में सिर्फ 18,000 रुपये में खरीदा था. धर्मेंद्र की ये कार आज भी एकदम नई जैसी संभालकर रखी गई है. वे अक्सर सोशल मीडिया पर इसके वीडियो शेयर करते रहते थे. यह उनकी पुरानी यादों और संघर्ष की प्रतीक है. ये कर धर्मेन्द्र के दिल के बेहद ही करीब थी और वे इसे अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह प्यार करते थे. ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्मेन्द्र इस कार को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे. इस कार की मेंटेनेंस में वो लाखों रुपये खर्च करते थे. इतना खर्च शायद ही किसी लग्जरी कार की मेंटेनेंस में होता होगा.

2. लग्ज़री और पावरफुल SUVs

लैंड रोवर रेंज रोवर (Land Rover Range Rover): धर्मेंद्र रेंज रोवर के बड़े फैन हैं. उनके पास इस प्रीमियम SUV के कुछ अलग-अलग जनरेशन के मॉडल्स हैं. रेंज रोवर अपनी शानदार सवारी और दमदार ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है.

लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक (Land Rover Range Rover Evoque): यह लग्ज़री SUV, उनके कलेक्शन में शामिल एक और मॉडर्न और स्टाइलिश वाहन है.

3. प्रीमियम सेडान और स्पोर्ट्स कारें

मर्सेडीज़-बेंज़ एस-क्लास (Mercedes-Benz S-Class): यह दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्ज़री सेडान में से एक मानी जाती है, जो शानदार कम्फर्ट और अत्याधुनिक फीचर्स के लिए मशहूर है.

मर्सेडीज़-बेंज़ SL500 (Mercedes-Benz SL500): यह एक क्लासिक स्पोर्ट्स कन्वर्टिबल कार है, जो स्टाइल और पावर का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है.

धर्मेंद्र का कार कलेक्शन उनकी यात्रा को दर्शाता है—एक साधारण शुरुआत (फिएट 1100) से लेकर बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बनने तक (रेंज रोवर और मर्सेडीज़).