Hindi News

ही-मैन धर्मेन्द्र के कार कलेक्शन को देखकर एक्टर्स भी रह जाते हैं दंग, देशी-विदेशी गाड़ियों की है भरमार

Bollywood Actor Dharmendra Car Collection: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेन्द्र को लग्जरी और विंटेज कारों का काफी शौक है और उनके कलेक्शन में एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:51 PM IST
ही-मैन धर्मेन्द्र के कार कलेक्शन को देखकर एक्टर्स भी रह जाते हैं दंग, देशी-विदेशी गाड़ियों की है भरमार

Bollywood Actor Dharmendra: बॉलीवुड के वेटरन एक्टर और 'ही-मैन' धर्मेंद्र के पास विंटेज और लग्ज़री, दोनों तरह की शानदार कारों का एक अच्छा कलेक्शन है. उनका कार कलेक्शन उनके ज़मीन से जुड़े स्वभाव और बाद की सफलता दोनों को दर्शाता है. आज हम आपको उनके लग्जरी और विंटेज कार कलेक्शन में मौजूद कुछ खास कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.  

1. पहली और सबसे ख़ास कार: फिएट 1100 (Fiat 1100)

यह कार धर्मेंद्र के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि यह उनके करियर की शुरुआत की निशानी है. यह उनकी पहली कार थी, जिसे उन्होंने 1960 के दशक में सिर्फ 18,000 रुपये में खरीदा था. आज भी धर्मेंद्र ने इस कार को बहुत संभालकर रखा है, और वे अक्सर सोशल मीडिया पर इसके वीडियो शेयर करते रहते हैं. यह उनकी पुरानी यादों और संघर्ष की प्रतीक है.

2. लग्ज़री और पावरफुल SUVs

लैंड रोवर रेंज रोवर (Land Rover Range Rover): धर्मेंद्र रेंज रोवर के बड़े फैन हैं. उनके पास इस प्रीमियम SUV के कुछ अलग-अलग जनरेशन के मॉडल्स हैं. रेंज रोवर अपनी शानदार सवारी और दमदार ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है.

लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक (Land Rover Range Rover Evoque): यह लग्ज़री SUV, उनके कलेक्शन में शामिल एक और मॉडर्न और स्टाइलिश वाहन है.

3. प्रीमियम सेडान और स्पोर्ट्स कारें

मर्सेडीज़-बेंज़ एस-क्लास (Mercedes-Benz S-Class): यह दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्ज़री सेडान में से एक मानी जाती है, जो शानदार कम्फर्ट और अत्याधुनिक फीचर्स के लिए मशहूर है.

मर्सेडीज़-बेंज़ SL500 (Mercedes-Benz SL500): यह एक क्लासिक स्पोर्ट्स कन्वर्टिबल कार है, जो स्टाइल और पावर का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है.

धर्मेंद्र का कार कलेक्शन उनकी यात्रा को दर्शाता है—एक साधारण शुरुआत (फिएट 1100) से लेकर बॉलीवुड के सबसे सफल सितारों में से एक बनने तक (रेंज रोवर और मर्सेडीज़).

