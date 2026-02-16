Advertisement
trendingNow13111121
Hindi Newsऑटोमोबाइलभारी चालान से तुरंत मिलेगा छुटकारा! Digital Lok Adalat App से ऑनलाइन होगा काम

भारी चालान से तुरंत मिलेगा छुटकारा! Digital Lok Adalat App से ऑनलाइन होगा काम

Digital Lok Adalat: अब तक लोक अदालतों में निपटाए गए चालानों और नोटिसों के डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिससे नागरिकों को परेशानी होती थी. नया डिजिटल लोक अदालत (DLA) सिस्टम इस समस्या का समाधान करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारी चालान से तुरंत मिलेगा छुटकारा! Digital Lok Adalat App से ऑनलाइन होगा काम

Digital Lok Adalat: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को ट्रैफिक चालान के बोझ से राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने साथ मिलकर 'Digital Lok Adalat' एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव द्वारा ई-इनोगरेशन के बाद, ये प्लेटफॉर्म अब हजारों वाहन मालिकों के लिए चालान के निपटान को तेज, ट्रांसपेरेंट और आसान बनाने के लिए तैयार है.

कैसे मिलेगा चालान से छुटकारा?
अब तक लोक अदालतों में निपटाए गए चालानों और नोटिसों के डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिससे नागरिकों को परेशानी होती थी. नया डिजिटल लोक अदालत (DLA) सिस्टम इस समस्या का समाधान करता है. यह ट्रैफिक चालान डेटा तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है और निपटान के बाद रियल-टाइम अपडेट तय करता है. अब जैसे ही आपका चालान अदालत में सुलझ जाएगा, आपको तुरंत एसएमएस (SMS) के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी.

पेंडिंग मामलों और गलतियों में आएगी कमी
दिल्ली में मौजूदा समय में लगभग 2.5 करोड़ ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं. इतने भारी बोझ को कम करने के लिए ये ऐप एक गेम-चेंजर साबित होगा. ये सिस्टम अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा क्योंकि चालान का डिटेल ऐप में अपने आप दिखाई देगा. इससे मैनुअल डेटा एंट्री के दौरान होने वाली क्लेरिकल एरर कम होंगी और लोगों को अदालतों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पायलट प्रोजेक्ट में मिली जीत
हाल ही में दिल्ली के सात जिला अदालत परिसरों में आयोजित विशेष लोक अदालत के दौरान इस ऐप का सफल परीक्षण किया गया. इस दौरान 1,16,536 ट्रैफिक चालानों का निपटान किया गया और लगभग ₹1.73 करोड़ का जुर्माना वसूला गया. निपटान के बाद पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के लिए कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत खत्म हो गई है.

कैसे काम करता है डिजिटल लोक अदालत पोर्टल?
लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जाकर 'Delhi State Legal Service Authority' ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद वे अपनी गाड़ी का  नंबर भरकर निपटान के लिए टोकन डाउनलोड कर सकते हैं. ये सिस्टम 'वर्चुअल कोर्ट' के साथ इन्टीग्रेट है, जो यह तय करता है कि चालान की स्थिति सभी प्लेटफार्मों पर एक साथ अपडेट हो. सरकार के इस बड़े कदम से चालान से जूझ रहे लोगों को काफी फायदा मिलेगा.  

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Digital Lok Adalat

Trending news

नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी