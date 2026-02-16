भारी चालान से तुरंत मिलेगा छुटकारा! Digital Lok Adalat App से ऑनलाइन होगा काम

Digital Lok Adalat: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को ट्रैफिक चालान के बोझ से राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने साथ मिलकर 'Digital Lok Adalat' एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव द्वारा ई-इनोगरेशन के बाद, ये प्लेटफॉर्म अब हजारों वाहन मालिकों के लिए चालान के निपटान को तेज, ट्रांसपेरेंट और आसान बनाने के लिए तैयार है.

कैसे मिलेगा चालान से छुटकारा?

अब तक लोक अदालतों में निपटाए गए चालानों और नोटिसों के डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिससे नागरिकों को परेशानी होती थी. नया डिजिटल लोक अदालत (DLA) सिस्टम इस समस्या का समाधान करता है. यह ट्रैफिक चालान डेटा तक एकीकृत पहुंच प्रदान करता है और निपटान के बाद रियल-टाइम अपडेट तय करता है. अब जैसे ही आपका चालान अदालत में सुलझ जाएगा, आपको तुरंत एसएमएस (SMS) के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी.

पेंडिंग मामलों और गलतियों में आएगी कमी

दिल्ली में मौजूदा समय में लगभग 2.5 करोड़ ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं. इतने भारी बोझ को कम करने के लिए ये ऐप एक गेम-चेंजर साबित होगा. ये सिस्टम अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा क्योंकि चालान का डिटेल ऐप में अपने आप दिखाई देगा. इससे मैनुअल डेटा एंट्री के दौरान होने वाली क्लेरिकल एरर कम होंगी और लोगों को अदालतों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

पायलट प्रोजेक्ट में मिली जीत

हाल ही में दिल्ली के सात जिला अदालत परिसरों में आयोजित विशेष लोक अदालत के दौरान इस ऐप का सफल परीक्षण किया गया. इस दौरान 1,16,536 ट्रैफिक चालानों का निपटान किया गया और लगभग ₹1.73 करोड़ का जुर्माना वसूला गया. निपटान के बाद पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के लिए कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत खत्म हो गई है.

कैसे काम करता है डिजिटल लोक अदालत पोर्टल?

लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जाकर 'Delhi State Legal Service Authority' ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद वे अपनी गाड़ी का नंबर भरकर निपटान के लिए टोकन डाउनलोड कर सकते हैं. ये सिस्टम 'वर्चुअल कोर्ट' के साथ इन्टीग्रेट है, जो यह तय करता है कि चालान की स्थिति सभी प्लेटफार्मों पर एक साथ अपडेट हो. सरकार के इस बड़े कदम से चालान से जूझ रहे लोगों को काफी फायदा मिलेगा.