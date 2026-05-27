MG Majestor भारत में हुई लॉन्च: Fortuner को टक्कर देने आई MG की सबसे महंगी SUV, दमदार फीचर्स के साथ कीमत...

MG Majestor Launch Price: ऑटो सेक्टर में लंबे समय से अपना दबदबा बनाए रखने वाली टोयोटा Fortuner को अब कड़ी टक्कर मिलने वाली है. फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए JSW MG Motor ने अपनी सबसे प्रीमियम SUV MG Majestor को भारत में लॉन्च कर दिया है. दमदार रोड प्रेजेंस, लग्जरी फीचर्स और ऑफ-रोडिंग पॉवर के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली यह फुल-साइज SUV अब प्रीमियम SUV सेगमेंट में हलचल मचाने के लिए तैयार है. कंपनी ने इसे एडवांस ADAS सेफ्टी, ट्विन-टर्बो डीजल इंजन, 4x4 टेक्नोलॉजी और हाई-टेक इंटीरियर जैसे कई शानदार फीचर्स से लैस किया है. कीमत के मामले में भी इसकी सीधी टक्कर Fortuner से ही है.

MG की यह SUV Majestor पेट्रोल-डीजल (ICE) लाइन-अप में सबसे ऊपर और सबसे प्रीमियम SUV है. इंडियन मार्केट में इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन जैसी लग्जरी गाड़ियों से होगा.

कितनी है कीमत और बुकिंग अमाउंट?

MG ने इस दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. इसके 4x2 AT वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 40.99 लाख रुपये और 4x4 AT वेरिएंट की कीमत 44.99 लाख रुपये रखी गई है. अगर आप भी इस SUV को खरीदना चाहते हैं, तो 41,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ इसे पास के MG डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं.

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मिल रहा ये ऑफर

MG अपने इस SUV के पहले 3,000 कस्टमर्स को एक खास कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज दे रही है. इसमें 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, 5 साल का रोडसाइड असिस्टेंस और 5 साल का लेबर-फ्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फ्री मिल रहा है.

इंजन और परफॉर्मेंस

MG Majestor में 2.0-लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 215 hp की पावर और 479 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे ZF के 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से कनेक्ट किया गया है.

ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए इसमें कई खास फीचर्स दिए गए हैं:

M-Hub सॉफ्टवेयर

इसमें ऑल-टेरेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो 10 अलग-अलग ड्राइविंग और टेरेन मोड्स देता है.

M-Crawl फंक्शन

पथरीले रास्तों पर आसानी से क्रॉल करने की सुविधा.

तीन डिफरेंशियल लॉक्स

मुश्किल रास्तों से गाड़ी को निकालने के लिए.

810 mm वाटर-वेडिंग कैपेसिटी

यह SUV 810 मिलीमीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार कर सकती है.

कैसा है लुक और डिजाइन?

बात करें इस प्रीमियम SUV के लुक की तो, यह SUV दिखने में काफी मस्कुलर और प्रीमियम है. इसके फ्रंट में एक बड़ी मैट्रिक्स-स्टाइल ग्रिल, फाल्कन-इंस्पायर्ड डे-टाइम रनिंग लाइट्स यानी DRLs और मॉडर्न स्प्लिट हेडलाइट्स दी गई हैं. साइड प्रोफाइल में 19-इंच के अलॉय व्हील्स इसके लुक को और दमदार बनाते हैं. वहीं बैक साइड में कनेक्टेड LED टेल-लाइट्स, Morris Garages और Majestor की बैजिंग, फॉक्स ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स और एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है.

फीचर्स भी जान लीजिए

गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही लग्जरी है. इसके डैशबोर्ड को पियानो-ब्लैक ट्रिम और सिल्वर एक्सेंट्स के साथ पूरी तरह डिजाइन किया गया है. फीचर्स की बात करें तो इसमें-

12.3-inch का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-inch का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है.

इस SUV में वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ i-Smart 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है.

12-स्पीकर वाला दमदार JBL साउंड सिस्टम.

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती है, जिसमें हीटिंग, कूलिंग और मल्टीपल मसाज फंक्शन के साथ आते हैं.

थ्री-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ.

डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड्स और जेस्चर-ऑपरेटेड यानी पैर के इशारे से खुलने वाला पावर्ड टेलगेट दिया गया है.

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सेफ्टी से भी कोई समझौता नहीं

सेफ्टी के लिए भी MG Majestor में Level 2 ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है. इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन वॉर्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-डिपार्चर वॉर्निंग और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. साथ ही इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और एक 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम दिया गया है.

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