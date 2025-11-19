Advertisement
इंजन का दम घोंट देगा गंदा एयर फ़िल्टर, अनदेखी की तो बज जाएगी बैंड

Bike Tips and Tricks: समय के साथ, एयर फ़िल्टर में गंदगी और धूल की एक मोटी परत जमा हो जाती है. यह परत हवा के प्रवाह को गंभीर रूप से रोकते हैं, जिससे इंजन को मिलने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है यही स्थिति इंजन का "दम घोंटना" कहलाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:18 PM IST
Bike Tips and Tricks: एयर फ़िल्टर आपके इंजन के फेफड़े की तरह काम करता है. जिस तरह हमें साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह इंजन को भी सही से काम करने के लिए साफ और जरूरी मात्रा में हवा की जरूरत होती है. यह फ़िल्टर बाहर की हवा से धूल, गंदगी, रेत के कणों और मलबे को रोककर यह ते करता है कि केवल साफ हवा ही इंजन के अंदर जाए, यह प्रक्रिया इंजन के संवेदनशील पुर्जों, जैसे कि पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों को खरोंच लगने और समय से पहले घिसने से बचाती है. 

जब फ़िल्टर का "दम घुटता है
समय के साथ, एयर फ़िल्टर में गंदगी और धूल की एक मोटी परत जमा हो जाती है. यह परत हवा के प्रवाह को गंभीर रूप से रोकते हैं, जिससे इंजन को मिलने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है यही स्थिति इंजन का "दम घोंटना" कहलाती है. हवा की कमी के कारण, ईंधन-हवा का मिश्रण (Air-Fuel Mixture) असंतुलित हो जाता है, जिसमें ईंधन का अनुपात ज़्यादा और हवा का कम हो जाता है. इसका सबसे पहला और स्पष्ट परिणाम यह होता है कि इंजन अपनी शक्ति (Power) खो देता है, गाड़ी खींचने में धीमी हो जाती है, और आपको एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 

अनदेखी के गंभीर परिणाम 
गंदे फ़िल्टर की अनदेखी करने पर आपकी गाड़ी की "बैंड बज सकती है". अपर्याप्त हवा के कारण, इंजेक्ट किया गया ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता, जिससे न केवल ईंधन की खपत (माइलेज) बुरी तरह प्रभावित होती है बल्कि गाड़ी के एग्जॉस्ट से काला धुआँ भी निकल सकता है. लंबे समय तक इस स्थिति में गाड़ी चलाने से इंजन के आंतरिक पुर्जों पर कार्बन जमाव (Carbon Deposits) बढ़ जाता है, जो अंततः इंजन की ओवरहीटिंग और गंभीर यांत्रिक विफलताओं (Mechanical Failures) का कारण बन सकता है. एक सस्ते फ़िल्टर को न बदलने की लागत एक महँगे इंजन ओवरहॉल से कहीं कम होती है.

समाधान
इस गंभीर समस्या का समाधान बेहद सरल और किफायती है: नियमित रखरखाव. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एयर फ़िल्टर को हर 15,000 से 20,000 किलोमीटर पर या अपने वाहन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार बदलवा लेना चाहिए. यदि आप धूल भरे, ग्रामीण या निर्माण क्षेत्रों के आसपास ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, तो इसे और भी जल्दी (जैसे 10,000 किमी पर) बदलवाना आवश्यक है. फ़िल्टर को बदलने का छोटा सा कदम सुनिश्चित करता है कि आपका इंजन कुशलता से "साँस लेता रहे", अधिकतम शक्ति प्रदान करे, ईंधन बचाए, और आपकी गाड़ी की उम्र लंबी हो.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Bike Tips

