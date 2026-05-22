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Hindi Newsऑटोमोबाइलपेट्रोल छोड़िए, अब पानी से भी चल सकती है आपकी कार! जानिए कैसे काम करती है यह नई तकनीक

पेट्रोल छोड़िए, अब पानी से भी चल सकती है आपकी कार! जानिए कैसे काम करती है यह नई तकनीक

मोनाको की एक कंपनी ने पेटेंटेड 'कैविटेक फ्यूल इमल्शन' तकनीक पेश की है, जिससे बिना इंजन बदले पेट्रोल-डीजल के साथ पानी का इस्तेमाल करके ईंधन का खर्च 10% तक कम और प्रदूषण को लगभग जीरो किया जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 22, 2026, 08:52 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है. लगभग चार साल तक कीमतों में स्थिरता रहने के बाद ईंधन के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे भारत की आयातित तेल पर निर्भरता भी चर्चा में आ गई है. ऐसे समय में मोनाको की एक फ्यूल टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऐसी तकनीक पेश की है, जो भविष्य में वाहन चलाने के तरीके को बदल सकती है. कंपनी का दावा है कि उसकी नई तकनीक की मदद से वाहन केवल पेट्रोल या डीजल पर नहीं, बल्कि पानी और ईंधन के विशेष मिश्रण पर भी अधिक कुशलता से चल सकते हैं. इससे न केवल ईंधन की खपत कम होगी बल्कि प्रदूषण में भी बड़ी कमी आ सकती है.

क्या है Cavitech Fuel Emulsion Technology?

मोनाको स्थित कंपनी FOWE Eco Solutions ने Cavitech Fuel Emulsion Technology नाम की तकनीक को पेटेंट कराया है. कंपनी का दावा है कि यह तकनीक ईंधन की खपत को 10 प्रतिशत तक कम कर सकती है और हानिकारक उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी ला सकती है. इस तकनीक की खास बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए इंजन में किसी प्रकार का बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती. यानी मौजूदा इंजन के साथ ही यह तकनीक काम कर सकती है. यही वजह है कि इसे ऑटोमोबाइल और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक संभावित गेमचेंजर माना जा रहा है.

तकनीक कैसे करती है काम?

कंपनी के अनुसार, इस सिस्टम का आधार ईंधन, तेल और पानी के मिश्रण पर आधारित एक विशेष इमल्शन है. इसे Controlled Cavitation Technology (CCT) की मदद से तैयार किया जाता है. इस प्रक्रिया में पानी की बेहद सूक्ष्म बूंदों को ईंधन के भीतर समान रूप से फैला दिया जाता है और इसके लिए किसी रासायनिक एडिटिव की आवश्यकता नहीं होती. जब यह मिश्रण इंजन में जलता है, तब पानी की सूक्ष्म बूंदें माइक्रो-एक्सप्लोजन यानी सूक्ष्म विस्फोट पैदा करती हैं. इन विस्फोटों के कारण ईंधन बहुत बारीक कणों में टूट जाता है और अधिक प्रभावी ढंग से जलता है. परिणामस्वरूप कम ईंधन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और दहन प्रक्रिया अधिक स्वच्छ बन जाती है.

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कम ईंधन, ज्यादा दक्षता और कम प्रदूषण

कंपनी का कहना है कि इस तकनीक से इंजन को समान प्रदर्शन के लिए कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है. इससे वाहन की ईंधन दक्षता बेहतर हो सकती है और ईंधन खर्च कम हो सकता है. साथ ही, यह तकनीक प्रदूषण को भी कम करने में मदद कर सकती है. कंपनी के दावों के अनुसार, इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन लगभग 30 प्रतिशत तक घट सकता है. सल्फर ऑक्साइड (SOx) उत्सर्जन में करीब 40 प्रतिशत तक कमी आ सकती है, जबकि पार्टिकुलेट मैटर यानी सूक्ष्म प्रदूषक कणों का स्तर लगभग शून्य तक पहुंच सकता है.

किन क्षेत्रों में हो चुका है परीक्षण?

फिलहाल इस तकनीक का परीक्षण समुद्री इंजनों, रिफाइनरियों, स्टील प्लांट्स, बिजली उत्पादन इकाइयों और औद्योगिक भट्टियों में किया जा चुका है. शुरुआती परीक्षणों में सकारात्मक परिणाम मिलने का दावा किया गया है. हालांकि अभी इसे बड़े पैमाने पर यात्री कारों में लागू नहीं किया गया है, लेकिन तकनीक की प्रकृति को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में इसका उपयोग पारंपरिक वाहनों में भी किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है तो यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है.

भारत के लिए क्यों है खास?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ता है. हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी ने ईंधन बचत की जरूरत को और महत्वपूर्ण बना दिया है. ऐसे में Cavitech Fuel Emulsion Technology जैसी तकनीक भारत के लिए आकर्षक विकल्प बन सकती है क्योंकि इसके लिए इंजन या हार्डवेयर में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. यदि यह तकनीक व्यावसायिक स्तर पर सफल होती है, तो इससे देश की विदेशी मुद्रा बचत में मदद मिल सकती है, ईंधन आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्यों को हासिल करने में भी सहायता मिल सकती है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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