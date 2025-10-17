धुआं-धुआं हो जाएगी कार, अगर दिवाली के दिन कर दी ये गलती, ना करें नजरअंदाज

Diwali Car Care: दिवाली पर ये 4 गलतियां करना आपकी गाड़ी को राख कर सकता है, आपको पछताना ना पड़े इसलिए हम आज आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे बचकर आप कार को सुरक्षित रख सकते हैं.
Diwali Car Care: अगर आप दिवाली पर कार को नेक्स्ट लेवल सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आज हम उन कॉमन मिसटेक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे बचकर आप कार को डैमेज होने से बचा सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं.
सनरुफ खुली ना छोड़ें: अगर आपकी कार में सनरुफ है तो इसे भूल से भी खुली छोड़ने की गलती ना करें, दरअसल दिवाली के दिन पटाखों की चिंगारी इससे अंदर जा सकती है जिसकी वजह से कार का इंटीरियर तेजी से आग पकड़ सकता है और जलकर राख हो सकता है. ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है.
दरवाजें लॉक रखें: दिवाली के दिन आप अपनी कार को जरूर लॉक रखें, कई बार अराजक तत्व कार के दरवाजे खोल देते हैं या फिर आपके घर का कोई व्यक्ति भी इसे खुला छोड़कर भूल सकता है, जिसकी वजह से पटाखों की चिंगारी इसमें जा सकती है जो इंटीरियर के लिए खतरनाक है. अगर आप कार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये गलती ना करें.
विंडो हमेशा पूरी बंद करें: जैसा कि हमनें सनरुफ और डोर्स के लिए बताया, ठीक उसी तरह से आपको हमेशा कार के विंडो को भी पूरी तरह से बंद रखना है, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो आपकी कार के केबिन में पटाखे जा सकते हैं, जिससे इसमें आग लग सकती है.
फायर एक्सटिंगशर जरूर रखें: फायर एक्सटिंगशर हमेशा गाड़ी में और घर पर रखें, अगर दिवाली के दिन कार के किसी पार्ट में आग लगने की घटना हो तो इसका इस्तेमाल करके आप कार को आग लगने से बचा सकते हैं.