Advertisement
trendingNow12964502
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Diwali-Dhanteras Car Discount: खुशियों का डबल डोज, इन पॉपुलर कारों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Car Discount Offer: धनतेरस और दिवाली से पहले कारों की खरीद पर लाखों का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये ऑफर फेस्टिव सीजन तक मान्य है ऐसे में आपको थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए.   

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali-Dhanteras Car Discount: खुशियों का डबल डोज, इन पॉपुलर कारों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Car Discount Offer: दिवाली करीब है, और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, कार निर्माताओं ने इस साल अपने मॉडलों पर बेहद आकर्षक छूट  पेश की हैं. इस लिस्ट में विभिन्न ब्रांडों की SUV, सेडान और एक हैचबैक शामिल हैं. यहां सबसे अधिक छूट वाली कारों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर आप लाखों की बचत कर सकते हैं.  

₹1.5 लाख तक की छूट वाली कारें

किआ सॉनेट(Kia Sonet) - ₹1.02 लाख तक की छूट किआ की यह सब-कॉम्पैक्ट SUV पेट्रोल, डीज़ल और टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसकी कीमत ₹7.3 लाख से शुरू होकर ₹14 लाख तक जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) - ₹1.05 लाख तक की छूट यह लिस्ट में शामिल एकमात्र हैचबैक है, जिसे नेक्सा आउटलेट के माध्यम से बेचा जाता है. यह 1.2 लीटर पेट्रोल या CNG पावरट्रेन और मैनुअल/AMT गियरबॉक्स (केवल पेट्रोल) के साथ आती है. इसकी कीमत ₹5.99 लाख से ₹9.10 लाख के बीच है.

होंडा सिटी (Honda City) - ₹1.27 लाख तक की छूट यह लिस्ट की तीन मिड-साइज़ सेडान में से एक है. इसमें 1.5-लीटर VTEC पेट्रोल इंजन है. इसका हाइब्रिड विकल्प भी उपलब्ध है. इसकी कीमतें ₹11.95 लाख से ₹19.48 लाख तक हैं.

मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) - ₹1.4 लाख तक की छूट टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का मारुति संस्करण, यह कंपनी की सबसे महंगी कार है. यह केवल 2.0 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और e-CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है. इसकी रेंज ₹24.97 लाख से ₹28.69 लाख तक है.

किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) - ₹1.41 लाख तक की छूट किआ की यह MPV पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीज़ल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. इसकी कीमत ₹11.07 लाख से ₹20.71 लाख के बीच है.

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) - ₹1.47 लाख तक की छूट यह मिड-साइज़ SUV भी कैरेंस क्लैविस के समान पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है, लेकिन इसे थोड़ी ज़्यादा छूट मिल रही है. इसकी कीमतें ₹10.79 लाख से ₹19.8 लाख तक हैं.

फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) - ₹1.5 लाख तक की छूट फॉक्सवैगन की यह मिड-साइज़ सेडान 1.0-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्पों के साथ आती है. इसकी कीमत ₹11.16 लाख से ₹18.73 लाख की रेंज में है.

₹1.51 लाख से ₹2 लाख तक की छूट वाली कारें
होंडा एलिवेट (Honda Elevate) - ₹1.51 लाख तक की छूट होंडा की यह मिड-साइज़ SUV सिटी के साथ साझा किए गए पेट्रोल इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प के साथ आती है. टॉप मॉडल्स में ADAS फीचर भी मिलते हैं. इसकी कीमत ₹10.99 लाख से ₹16.15 लाख तक है.

किआ सिरोस (Kia Syros) - ₹1.6 लाख तक की छूट कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इसे सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है. यह सोनेट के समान इंजन (NA पेट्रोल को छोड़कर) और रियर सीट के लिए वेंटिलेटेड सीट बेस जैसे सेगमेंट-अद्वितीय फीचर्स के साथ आती है. इसकी कीमत ₹9.82 लाख से ₹15.93 लाख तक है.

फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) - ₹1.8 लाख तक की छूट वर्टस के समान पावरट्रेन वाली इस मिड-साइज़ SUV को सेडान की तुलना में काफी अधिक छूट मिल रही है. इसकी कीमत ₹11.39 लाख से ₹19.14 लाख तक है.

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) - ₹1.8 लाख तक की छूट यह मिड-साइज़ SUV माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्पों के साथ आती है. इसकी कीमत ₹10.76 लाख से ₹19.57 लाख तक है.

₹2 लाख से अधिक की बम्पर छूट वाली कारें
स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) - ₹2.25 लाख तक की छूट दिवाली पर सबसे ज़्यादा छूट वाली मिड-साइज़ सेडान स्कोडा स्लाविया है. यह वर्टस, टाइगुन और कुशाक के समान पावरट्रेन साझा करती है. इसकी कीमत ₹9.99 लाख से ₹17.69 लाख की रेंज में है.

महिंद्रा XUV400 (Mahindra XUV400) - ₹2.5 लाख तक की छूट यह लिस्ट में शामिल एकमात्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) है, जिस पर इतनी बड़ी छूट मिल रही है. यह 34.5kWh या 39.5kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिसकी रेंज क्रमशः 375 किमी और 456 किमी तक होने का दावा किया गया है. इसकी कीमत ₹15.49 लाख से ₹17.49 लाख तक है.

स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) - ₹2.5 लाख तक की छूट स्कोडा की इस मिड-साइज़ SUV पर भारी छूट मिल रही है. यह स्लाविया, टाइगुन और वर्टस के समान पावरट्रेन साझा करती है. इसकी कीमत ₹10.61 लाख से ₹18.43 लाख तक है.

महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) - ₹3 लाख तक की छूट इस लिस्ट में सबसे ऊपर है महिंद्रा मराजो. इस MPV में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर डीज़ल इंजन है, जो 120hp की पावर और 300Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 7 या 8 सीटर विकल्पों में आती है और इसकी कीमत ₹14.05 लाख से ₹16.37 लाख तक है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car Discount Offer

Trending news

जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?