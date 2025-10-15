Advertisement
Electric Bikes Discount: इलेक्ट्रिक बाइक्स पर धुआंधार डिस्काउंट, दिवाली से पहले आई ऑफर्स की बाढ़

Diwali Discount Offer: अगर आप इस फेस्टिव सीजन पर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं तो दिवाली से पहले इसपर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है जो आपके काफी पैसे बचा सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:10 PM IST
Electric Bikes Discount Offer: भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है, और इस दिवाली कई प्रमुख ब्रांड अपनी प्रीमियम और स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर आकर्षक ऑफर लेकर आए हैं. अगर आप इस त्योहारी सीज़न में एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक राइड घर लाना चाहते हैं, तो ये टॉप कम्यूटर EV बाइक्स आपके लिए तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकती हैं. 

1. ओबेन रॉर EZ सिग्मा (Oben Rorr EZ Sigma)
कीमत (Introductory): ₹1.29 लाख (3.4 kWh) से ₹1.39 लाख (4.4 kWh).

रेंज (IDC): 175 किमी तक.

टॉप स्पीड: 95 किमी/घंटा.

ख़ास फीचर्स: 5-इंच TFT कलर डिस्प्ले के साथ नेविगेशन, रिवर्स मोड (आसान सिटी मैन्यूवरिंग के लिए), GPS सिक्योरिटी, और 1.5 घंटे में 0-80% तक फ़ास्ट चार्जिंग.

दिवाली डील: ओबेन के मेगा दिवाली उत्सव के तहत, खरीदारों को ₹35,000 तक का लाभ मिल रहा है, जिसमें ₹20,000 की सीधी छूट (कीमत में शामिल), ₹10,000 तक कैशबैक, एक सुनिश्चित गोल्ड कॉइन, और नवीनतम iPhone जीतने का मौका शामिल है.

2. रिवोल्ट RV400 (Revolt RV400)
कीमत (Ex-showroom): ₹1.24 लाख से ₹1.40 लाख के बीच.

रेंज: इको मोड में 150 किमी (40 किमी/घंटा) से लेकर स्पोर्ट मोड में 80 किमी (85 किमी/घंटा).

बैटरी/चार्जिंग: 3.24 kWh लिथियम-आयन बैटरी, 3.5 घंटे में 0–80% चार्ज.

ख़ास फीचर्स: LED लाइटिंग, अपसाइड-डाउन फोर्क, एडजस्टेबल मोनोशॉक, और 200 mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस. यह अपनी किफायती कीमत और कनेक्टेड फीचर्स के लिए लोकप्रिय है.

3. ओला रोडस्टर एक्स (Ola Roadster X)
कीमत: विवरण में कीमत नहीं दी गई है, लेकिन यह चार बैटरी वेरिएंट में उपलब्ध है.

रेंज: X+ वेरिएंट के लिए 501 किमी तक का प्रभावशाली सर्टिफाइड रेंज, जबकि निचले वेरिएंट 252 किमी के आस-पास रेंज देते हैं.

टॉप स्पीड: 125 किमी/घंटा.

ख़ास फीचर्स: ब्रेक-बाय-वायर टेक्नोलॉजी के साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग, MoveOS स्मार्ट कनेक्टिविटी, OTA अपडेट, 7-इंच टचस्क्रीन (नेविगेशन, म्यूजिक आदि के लिए).

4. मैटर एरा (Matter Aera)
कीमत (Ex-showroom): ₹1.73 लाख से शुरू.

नवाचार: यह भारत की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है (4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ).

रेंज: 125 किमी (5 kWh बैटरी पर).

ख़ास फीचर्स: 7-इंच टचस्क्रीन, ब्लूटूथ और मीडिया कंट्रोल्स, हैंड्स-फ्री नेविगेशन, और पैसिव कीलेस एंट्री जैसी प्रीमियम सुविधाएँ.

5. प्योर ईवी इकोड्रिफ्ट (PURE EV EcoDryft)
कीमत (Ex-showroom): ₹99,999 (सब्सिडी के साथ, दिल्ली) से ₹1.15 लाख (अन्य क्षेत्रों में).

रेंज: 130 किमी तक (सिंगल चार्ज पर).

टॉप स्पीड: 75 किमी/घंटा.

ख़ास फीचर्स: कम्यूटर-फ्रेंडली डिज़ाइन, 3.0 kWh AIS-156 सर्टिफाइड बैटरी, और तीन राइडिंग मोड्स (Drive, Cross-Over, Thrill). यह रोजमर्रा के आवागमन के लिए एक वैल्यू-ड्रिवन विकल्प है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

