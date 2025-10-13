Advertisement
दिवाली पर बम्पर धमाका! इलेक्ट्रिक बाइक पर ₹1 लाख का फायदा, कहीं मौका चूक न जाए!

Diwali Discount on Electric Bike: रिवोल्ट मोटर्स ने इस ऑफर को 'डबल धमाका' इसलिए कहा है क्योंकि इसमें ग्राहकों को दो तरह के बड़े फायदे मिल रहे हैं: सीधी बचत और सुनिश्चित उपहार.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:11 PM IST
Diwali Discount on Electric Bike: भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड, रिवोल्ट मोटर्स (Revolt Motors), ने इस दिवाली के शुभ अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा फेस्टिव ऑफर पेश किया है, जिसका नाम है "दिवाली डबल धमाका". इस ऑफर के तहत, ग्राहकों को रिवोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल घर ले जाने पर ₹1 लाख तक के शानदार कैश बेनिफिट्स और निश्चित उपहार (Assured Gifts) जीतने का मौका मिल रहा है. यह शानदार डील उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इस त्योहार के मौसम में पेट्रोल वाली बाइक को छोड़कर क्लीन और स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना चाहते हैं.

ऑफर में क्या-क्या मिलेगा? क्या है डबल धमाके का राज़?
रिवोल्ट मोटर्स ने इस ऑफर को 'डबल धमाका' इसलिए कहा है क्योंकि इसमें ग्राहकों को दो तरह के बड़े फायदे मिल रहे हैं: सीधी बचत और सुनिश्चित उपहार.

सीधी बचत: ग्राहकों को अपनी नई रिवोल्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर ₹13,000 तक की नकद (Cash) छूट मिलेगी, जिससे बाइक की एक्स-शोरूम कीमत कम हो जाएगी. इसके अलावा, कंपनी ₹7,000 तक का मुफ्त बीमा (Free Insurance) भी दे रही है, जो आमतौर पर ग्राहकों को अलग से खरीदना पड़ता है. यानी, ग्राहकों को सीधे तौर पर ₹20,000 तक का फायदा मिल रहा है.

निश्चित और बम्पर उपहार: यह ऑफर का सबसे रोमांचक हिस्सा है. रिवोल्ट की कोई भी बाइक खरीदने पर, हर ग्राहक को एक निश्चित उपहार दिया जाएगा. इन उपहारों में प्रीमियम चीजें शामिल हैं, जैसे:

प्रीमियम टीवी (TVs)

लैपटॉप (Laptops)

स्मार्टफोन (Smartphones)

माइक्रोवेव (Microwaves)

चांदी के सिक्के (Silver Coins)

स्मार्टवॉच (Smartwatches)

TWS इयरबड्स और एक्सक्लूसिव रिवोल्ट मर्चेंडाइज.

सबसे बड़ा जैकपॉट: 'डबल धमाका' को और भी खास बनाने के लिए, एक भाग्यशाली ग्राहक को ₹1 लाख तक का सोने का वाउचर (Gold Voucher) जीतने का मौका भी मिलेगा. यह एक ऐसा बम्पर इनाम है, जो इस दिवाली को सचमुच यादगार बना देगा.

ऑफर की टाइम लाइन क्या है?
चेयरपर्सन सुश्री अंजलि रतन (Ms. Anjali Rattan) ने बताया कि यह ऑफर ग्राहकों के भरोसे का जश्न मनाने का एक तरीका है. लेकिन ध्यान रहे, यह सीमित समय का ऑफर है. यह 21 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगा. इसलिए, जो ग्राहक इन शानदार फायदों का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास केवल कुछ ही दिन बाकी हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Diwali discount

Trending news

