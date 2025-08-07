Car में भूलकर भी न करें ये 4 मॉडिफिकेशन, वरना एक झटके में जेब हो जाएगी ढिली
Advertisement
trendingNow12871500
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Car में भूलकर भी न करें ये 4 मॉडिफिकेशन, वरना एक झटके में जेब हो जाएगी ढिली

Car Modification: कार में मॉडिफिकेशन कराने के हमारे देश में कुछ नियम बनाए हुए हैं. लेकिन आप इस नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप भारी भरकम चालान कट सकता है. आज की इस स्टोरी में हम आपको उन मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जिन्हें कारों पर कराना गैरकानूनी माना जाता है. 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Car में भूलकर भी न करें ये 4 मॉडिफिकेशन, वरना एक झटके में जेब हो जाएगी ढिली

हमारे देश में कार मॉडिफिकेशन कराने के कई नियम कानून बने हुए हैं. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम चालान कटवाना पड़ सकता है. आज की इस स्टोरी में हम उन मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जिसे भारत में कराना पूरी तरह से गैरकानुनी है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

fallback

मॉडिफाई साइलेंसर 

अगर आपने अपनी कार में साइलेंसर को मॉडिफाई करवाया है और उसका साउंड अधिक है, तो ऐसा करना गैरकानूनी माना जाता है. आपकी कार का पुलिस द्वारा चालान काटा जा सकता है. दरअसल कारों में लगे कंपनी-फिटेड एग्जॉस्ट में कैटेलिटिक कनवर्टर होता है, जो उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करता है और आवाज भी काफी कम करता है. 

रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट

भारत सरकार ने सभी गाड़ियों पर (HSRP) हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया है. अगर आप अब भी अपनी वाहनों में आफ्टर मार्केट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाते हैं, तो आपको मोटा चालान कट सकता है. 

टिंटेड ग्लास

कार में टिंटेड ग्लास लगवाना हमारे देश में पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है. अगर आपने भी कार में टिंटेड ग्लास लगवाया है, तो पुलिस द्वारा आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है. बता दें की वाहनों के विंडस्क्रीन पर 70 %  पार दृश्यता  होनी चाहिए. वहीं कार के खिड़कियों पर 50 % पार दृश्यता होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Maruti Wagon R vs S-Presso: 6,00,000 रुपये से कम कीमत में कौन-सी कार खरीदना होगा फायदे का सौद?

हॉर्न

गाड़ियों में काफी लोग हाई डेसीबल हॉर्न का यूज करते हैं, जो गैरकानूनी माना जाता है. भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वाहनों के लिए 100 डेसिबल हॉर्न की मंजूरी दी गई है. अगर गाड़ियों में इससे ज्यादा डेसिबल हॉर्न का हॉर्न लगा है, तो पुलिस चालान काट सकता है.

About the Author
author img
शहज़ाद खान

शहज़ाद खान पिछले 9 महीनों से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अप...और पढ़ें

TAGS

Car modification Challancar

Trending news

10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
;