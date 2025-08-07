Car में भूलकर भी न करें ये 4 मॉडिफिकेशन, वरना एक झटके में जेब हो जाएगी ढिली

हमारे देश में कार मॉडिफिकेशन कराने के कई नियम कानून बने हुए हैं. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम चालान कटवाना पड़ सकता है. आज की इस स्टोरी में हम उन मॉडिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जिसे भारत में कराना पूरी तरह से गैरकानुनी है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

मॉडिफाई साइलेंसर

अगर आपने अपनी कार में साइलेंसर को मॉडिफाई करवाया है और उसका साउंड अधिक है, तो ऐसा करना गैरकानूनी माना जाता है. आपकी कार का पुलिस द्वारा चालान काटा जा सकता है. दरअसल कारों में लगे कंपनी-फिटेड एग्जॉस्ट में कैटेलिटिक कनवर्टर होता है, जो उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करता है और आवाज भी काफी कम करता है.

रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट

भारत सरकार ने सभी गाड़ियों पर (HSRP) हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया है. अगर आप अब भी अपनी वाहनों में आफ्टर मार्केट रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाते हैं, तो आपको मोटा चालान कट सकता है.

टिंटेड ग्लास

कार में टिंटेड ग्लास लगवाना हमारे देश में पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है. अगर आपने भी कार में टिंटेड ग्लास लगवाया है, तो पुलिस द्वारा आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है. बता दें की वाहनों के विंडस्क्रीन पर 70 % पार दृश्यता होनी चाहिए. वहीं कार के खिड़कियों पर 50 % पार दृश्यता होनी चाहिए.

हॉर्न

गाड़ियों में काफी लोग हाई डेसीबल हॉर्न का यूज करते हैं, जो गैरकानूनी माना जाता है. भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वाहनों के लिए 100 डेसिबल हॉर्न की मंजूरी दी गई है. अगर गाड़ियों में इससे ज्यादा डेसिबल हॉर्न का हॉर्न लगा है, तो पुलिस चालान काट सकता है.