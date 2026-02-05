सावधान! शराब पीकर की ड्राइविंग तो गाड़ी से धो बैठेंगे हाथ, पुणे पुलिस का नया 'जब्ती' प्लान

Drink and Drive: सख्ती केवल ड्रंक एंड ड्राइव तक सीमित नहीं है. पुणे पुलिस ने ट्रिपल सीट राइडिंग यानी दोपहिया वाहन पर तीन लोगों के बैठने को भी गंभीर कैटेगरी मे रखा है. पुलिस आयुक्त के अनुसार, ट्रिपल राइडिंग न केवल नियम का उल्लंघन है, बल्कि यह एक जानलेवा जोखिम भी है.
Drink Driving Car seizure Rule: नशे में ड्राइविंग पर पुणे पुलिस का कड़ा प्रहार पुणे ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे सख्त रुख अपना लिया है. शहर में बढ़ते सड़क हादसों और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब केवल चालान काटकर खानापूर्ति नहीं की जाएगी. नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई चालक नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का मकसद सड़कों को सुरक्षित बनाना और लापरवाह चालकों के मन में कानून का खौफ पैदा करना है.
अब सीधे जब्त होगी गाड़ी
हैबिचुअल ऑफेंन्डर्स पर नकेल लगाने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने एक जोरदार ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि अब शहर में सिर्फ जुर्माने से काम नहीं चलेगा. यदि कोई चालक दूसरी बार या उससे अधिक बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो उसका वाहन सीधे जब्त कर लिया जाएगा. यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की धाराओ के तहत की जाएगी.
ट्रिपल राइडिंग करने वालों की भी खैर नहीं
सख्ती केवल ड्रंक एंड ड्राइव तक सीमित नहीं है. पुणे पुलिस ने ट्रिपल सीट राइडिंग यानी दोपहिया वाहन पर तीन लोगों के बैठने को भी गंभीर कैटेगरी मे रखा है. पुलिस आयुक्त के अनुसार, ट्रिपल राइडिंग न केवल नियम का उल्लंघन है, बल्कि यह एक जानलेवा जोखिम भी है. ऐसे मामलों में भी अब पुलिस को वाहन जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं. शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में इसके लिए विशेष नाकाबंदी की जा रही है.
पकड़े गए चालकों की 'काउंसलिंग'
सजा के साथ-साथ पुलिस सुधार की दिशा में भी काम कर रही है. 'रोड सेफ्टी कैंपेन 2026' के तहत शिवाजीनगर पुलिस मुख्यालय में एक विशेष काउंसलिंग सेशन आयोजित किया गया. इसमें साल 2025 के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में पकड़े गए लगभग 900 चालकों को बुलाया गया. वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने के भयानक अंजाम दिखाए गए और बताया गया कि कैसे उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है.
तीन दिन का महा-अभियान
191 ड्राइवर नपे पुणे पुलिस ने अपनी सख्ती का ट्रेलर हाल ही में हुए एक विशेष अभियान में दिखाया. 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच शहर के 30 अलग-अलग जगहों पर चेकिंग की गई. इस तीन दिवसीय अभियान में 191 ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते हुए रंगे हाथो पकड़े गए. इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस की इस सक्रियता से शहर के नियम तोड़ने वाले चालकों में हड़कंप मचा हुआ है.