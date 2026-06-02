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Hindi Newsऑटोमोबाइलभूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना बीच रास्ते में जवाब दे जाएगा कार का ऑटोमैटिक गियरबॉक्स!

भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना बीच रास्ते में जवाब दे जाएगा कार का ऑटोमैटिक गियरबॉक्स!

Automatic Car Gearbox: भारत में ऑटोमैटिक गियर वाले कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. ड्राइविंग को आसान बनाने के साथ ही ऑटोमैटिक गियर की देखभाल की जरूरत होती है. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कार के सबसे महंगे पार्ट्स में से एक होता है, जिसकी खराबी जेब पर भारी पड़ सकती है. ऐसे में अनजाने में कुछ गलतियां बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jun 02, 2026, 12:07 PM IST
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भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना बीच रास्ते में जवाब दे जाएगा कार का ऑटोमैटिक गियरबॉक्स!

Automatic Car Gearbox Safety Tips: आज के दौर में अब ऑटोमैटिक कारों का क्रेज तेजी से बढ़ने लगा है. ट्रैफिक में क्लच दबाने और बार-बार गियर बदलने के झंझट से छुटकारा मिलने के कारण लोग ऑटोमैटिक गियर वाली कारों को पसंद कर रहे हैं. लेकिन आराम के साथ-साथ अक्सर कार खरीदारों और मालिकों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की उम्र कितनी होगी, यानी कितने सालों तक बिना खराब हुए चलेगा? आइए आज ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़े सभी सवालों का जानते हैं...

ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कितने समय तक चलता है?

एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर सही तरीके से ऑटोमैटिक गियर का इस्तेमाल किया जाए तो यह करीब 2.4 लाख से 3.2 लाख किलोमीटर तक बिना किसी समस्या के चल सकता है. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की उम्र कई बातों पर निर्भर होती है. सबसे बड़ी भूमिका गियरबॉक्स के प्रकार पर होती है. ज्यादातर ऑटोमैटिक प्लेनेटरी गियरबॉक्स ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले माने जाते हैं, वहीं CVT ट्रांसमिशन वाले गियरबॉक्स की उम्र कुछ कम हो सकती है और इनको ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है.

इसके साथ ही समय समय पर मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी होता है. अगर समय-समय पर ट्रांसमिशन ऑयल बदला जाए और समय-समय पर सर्विसिंग कराई जाए, तो गियरबॉक्स लंबे समय तक बिना किसी खराबी के काम कर सकता है.

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ड्राइविंग स्टाइल भी इसकी लाइफ पर असर डालता है. बार-बार तेज एक्सेलरेशन, झटके में ब्रेकिंग या रफ ड्राइविंग से गियरबॉक्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वहीं स्मूद और नार्मल ड्राइविंग इसके लाइफ को बढ़ा देता है.

इन वजह से आती है गियरबॉक्स में खराबी

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि किन गलती की वजह ये ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में खराबी आती है? इसका जवाब है लापरवाही, गलत इस्तेमाल और समय होने के बाद भी सर्विस न कराना. जब भी आपकी गाड़ी चलती है तो गियर के पुर्जों पर प्रेशर पड़ता है. कुछ गलतियों के कारण से गियरबॉक्स पर प्रेशर बढ़ जाता है और वह खराब होने लगता है. जैसे

समय होने के बाद भी गियर ऑयल न बदलना.
गलत गियर ऑयल का इस्तेमाल करना.
कार की पावर से ज्यादा वजन लेकर चलना.

(ये भी पढ़ेंः अब वीआईपी लोगों को भी देना होगा टोल टैक्स? सरकार बदलने जा रही है ये बड़ा नियम)

इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी परेशानी

अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके कार का गियरबॉक्स जल्दी खराब हो, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
अपनी कार समय पर सर्विस कराएं और समय होने पर गियर ऑयल भी जरूर बदलवाएं.
कार को रुक जाने के बाद ही गियर बदलें. गाड़ी को बिना पूरी तरह रुके कभी भी ड्राइव से रिवर्स या पार्क मोड में न चलाएं. चलती गाड़ी में ऐसा करने से गियर में खराबी आती है, कई मामलों यह टूट भी सकता है.
सुबह-सुबह जब गाड़ी को स्टार्ट करें तो तुरंत ही स्पीड में चालाने से बचें. थोड़ा समय दें जिससे गियर ऑयल सभी पार्ट्स तक अच्छे से पहुंच जाए.

(ये भी पढ़ेंः  मई-जून की गर्मी में हांफने लगी आपकी EV? ब्लास्ट और रेंज कम होने से बचाने के लिए...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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