लुंगी-बानियान में कार चलाने पर चालान कटेगा या नहीं? जानें क्या कहते हैं ट्रैफिक नियम

Traffic Rules for car drivers: कार ड्राइव करते समय अक्सर ड्राइवरों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या खास तरह के कपड़े या फुटवियर पहनने पर पुलिस उनका चालान काट सकती है. खासकर 'लुंगी-बनियान' या 'चप्पल' पहनकर गाड़ी चलाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मिथ हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है.

क्या लुंगी-बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर होगा चालान?

ट्रैफिक नियमों को लेकर आम जनता के बीच सबसे बड़ा भ्रम कपड़ों को लेकर है. हकीकत ये है कि भारत के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कार चलाने वाले व्यक्ति के लिए किसी खास 'ड्रेस कोड' की मांग करता हो. अगर आप प्राइवेट कार चला रहे हैं, तो आप लुंगी, बनियान या अपनी पसंद के किसी भी कैजुअल कपड़े पहन सकते हैं. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती. हालांकि, कमर्शियल वाहनों (जैसे ट्रक या बस) के ड्राइवरों के लिए कुछ राज्यों में यूनिफॉर्म नियम जरूर लागू होते हैं.

चप्पल में ड्राइविंग

चप्पल या स्लीपर्स पहनकर गाड़ी चलाने को लेकर भी लंबे समय से विवाद रहा है. कई बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस आधार पर चालान काटने की धमकी देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर यह गलत है. साल 2019 में खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने स्पष्ट किया था कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान का कोई प्रावधान नहीं है. कानूनन आप चप्पल या फ्लिप-फ्लॉप पहनकर कार ड्राइव कर सकते हैं और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा. अगर आप भी इन बातों को लेकर हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं तो बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप अपने पसंदीदा कपड़े पहनकर ड्राइविंग कर सकते हैं और इसके लिए कोई चालान भी नहीं किया जाता है.