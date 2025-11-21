Advertisement
कार के शीशे खोल कर या बंद करके, कैसे चलाने पर सबसे ज्यादा तेल पीती है आपकी कार?

How to get maximum mileage: जब आप हाई-स्पीड पर (आमतौर पर 70-80 किमी/घंटा से ऊपर) गाड़ी चला रहे होते हैं और शीशे खोलते हैं, तो यह आपकी कार की तेल खपत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है. खुले शीशे कार के Aerodynamic Flow को बाधित करते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:43 PM IST
How to get maximum mileage: कार चलाते समय ये सवाल दिमाग में आता है कि क्या शीशे खोलकर गाड़ी चलाना ज़्यादा माइलेज देता है या फिर शीशे बंद करके और एयर कंडीशनर चलाकर? ये सवाल काफी पुराना है और इसका जवाब पूरी तरह से गाड़ी की स्पीड गति पर निर्भर करता है. यह समझना ज़रूरी है कि तेल की खपत दो चीजों से प्रभावित होती है: एरोडायनेमिक ड्रैग और AC कंप्रेसर पर पड़ने वाला लोड . इन दोनों में से जो चीज ज़्यादा प्रभावी होता है, वही आपकी कार का माइलेज डिसाइड करती है. 

हाई-स्पीड पर शीशे खोलना: एरोडायनेमिक ड्रैग का खतरा
जब आप हाई-स्पीड पर (आमतौर पर 70-80 किमी/घंटा से ऊपर) गाड़ी चला रहे होते हैं और शीशे खोलते हैं, तो यह आपकी कार की तेल खपत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है. खुले शीशे कार के Aerodynamic Flow को बाधित करते हैं. कार के अंदर हवा भर जाती है और यह पीछे की तरफ भारी खिंचाव पैदा करती है. इस खींचाव को कम करने के लिए इंजन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गाड़ी का माइलेज काफी हद तक कम हो जाता है. इसलिए, तेज़ गति पर शीशे खोलकर गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा तेल पीने वाला तरीका है.

स्लो स्पीड में AC चलाना: इंजन पर ज्यादा लोड 
इसके विपरीत, जब आप धीमी गति पर (लगभग 60 किमी/घंटा से नीचे) शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे होते हैं, तो AC कंप्रेसर का उपयोग करने पर इंजन पर अतिरिक्त भार पड़ता है. भले ही शीशे बंद हों, AC चलाने से इंजन को कंप्रेसर चलाने के लिए अतिरिक्त पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है. इस धीमी गति पर, शीशे खोलकर चलाने पर हवा का खिंचाव कम होता है, इसलिए AC चलाना ज़्यादा तेल खपत करता है. हालाँकि, यह तेल खपत तेज़ गति पर शीशे खोलने से होने वाली खपत की तुलना में कम होती है, लेकिन धीमी गति पर यह सबसे ज़्यादा तेल पीने का कारण बनती है.

माइलेज बचाने का सही तरीका
निष्कर्ष यह है कि तेज़ गति (70-80 किमी/घंटा से ऊपर) पर शीशे खोलकर चलाना आपकी कार के माइलेज को सबसे ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा का खिंचाव (Air Drag) AC कंप्रेसर पर पड़ने वाले भार की तुलना में इंजन से कहीं ज़्यादा पावर खींचता है. इसलिए, जब आप हाईवे पर हों, तो शीशे बंद करके AC चलाना, शीशे खोलकर चलाने से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद और माइलेज-सक्षम होता है.

ऐसे मिलेगा माइलेज 

हाईवे या तेज़ स्पीड: शीशे बंद रखें और AC चलाएं 

शहर या धीमी स्पीड: शीशे खोलकर चलाएं और AC बंद रखें.

अगर आप माइलेज को सबसे ज़्यादा जरूरी समझते हैं, तो सबसे ज़्यादा तेल की खपत से बचने के लिए, हमेशा तेज़ स्पीड पर शीशे खोलने से बचें.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

