Advertisement
trendingNow13142759
Hindi Newsऑटोमोबाइलभारत में लॉन्च हुई Ducati Desmo450 MX, ऑफ-रोडिंग के दीवानों के लिए आई 17.23 लाख की ये सुपरबाइक!

भारत में लॉन्च हुई Ducati Desmo450 MX, ऑफ-रोडिंग के दीवानों के लिए आई 17.23 लाख की ये सुपरबाइक!

Ducati Desmo450 MX: परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बाइक में 450 सीसी का इंजन दिया गया है. ये इंजन 46.7 किलोवाट (लगभग 63.5 PS) की जबरदस्त पावर पैदा करने में सक्षम है. इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 03:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में लॉन्च हुई Ducati Desmo450 MX, ऑफ-रोडिंग के दीवानों के लिए आई 17.23 लाख की ये सुपरबाइक!

Ducati Desmo450 MX: प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी Ducati ने भारतीय बाजार में Desmo450 MX बाइक को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. ये एक मोटोक्रॉस बाइक है, जिसे खासतौर पर प्रोफेशनल ऑफ-रोडिंग और रेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है. भारत में तेजी से बढ़ते ऑफ-रोड एडवेंचर सेगमेंट के लिए कंपनी ने बाइक लॉन्च की है.

इंजन और परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बाइक में 450 सीसी का इंजन दिया गया है. ये इंजन 46.7 किलोवाट (लगभग 63.5 PS) की जबरदस्त पावर पैदा करने में सक्षम है. इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसकी ताकत और हल्का वजन इसे मोटोक्रॉस की दुनिया में एक 'बीस्ट' बनाता है.

फीचर्स और सेफ्टी 
डुकाटी ने अपनी इस बाइक में कई राइडिंग मोड्स, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), इंजन ब्रेक कंट्रोल (EBC) और पावर लॉन्च जैसे फीचर्स दिए हैं. सेफ्टी के लिए इस बाइक में 'फॉल डिटेक्शन' सिस्टम दिया है, जो गिरने की स्थिति में सक्रिय हो जाता है. इसके अलावा, बाइक में क्विक शिफ्टर, लिथियम-आयन बैटरी और एडजस्टेबल हैंडल बार जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कीमत और उपलब्धता
भारत में Ducati Desmo450 MX की एक्स-शोरूम कीमत 17,23,600 रुपये रखी गई है. प्रीमियम और एक्सक्लूसिव होने के कारण यह बाइक फिलहाल केवल 4 शहरों के चुनिंदा शोरूम (नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे) में ही उपलब्ध होगी. इस बाइक को एडवेंचर लवर्स के लिए लॉन्च किया गया है. भारत में इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए ग्राहकों के बीच जोरदार एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Ducati Desmo450 MX

Trending news

पीएनजी कनेक्शन लेन पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
पीएनजी कनेक्शन लेन पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
Parliament House
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
West Bengal Election 2026
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
Strait of Hormuz
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
Kishtwar Landslide
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Pandit Jawaharlal Nehru
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
Rajya Sabha Elections 2026
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?
kanshi ram ki kahani
किस्सा कांशी राम का: तब ब्राह्मण, ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?