Ducati Multistrada V4S Review: दो पहियों पर उड़ने वाला 'हवाई जहाज़', रडार, हीटिंग सीट्स और दमदार एयर सस्पेंशन से है लैस

Ducati Multistrada V4S Review: डुकाटी मल्टीस्ट्राडा सीरीज हमेशा से अपनी दमदार खासियतों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन Multistrada V4S ने इस बेंचमार्क को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. यह एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिससे आप ट्रैक पर रेस कर सकते हैं, पहाड़ों पर एडवेंचर कर सकते हैं और लंबी दूरी की राइड्स कर सकते हैं. इसका अग्रेसिव डिजाइन और मस्कुलर बॉडी इसे सड़क पर एक अलग और दमदार पहचान दिलाती है.

इंजन और परफॉरमेंस

इस बाइक का दिल इसका 1158cc का V4 Granturismo इंजन है. यह इंजन 170 hp की जबरदस्त पावर और 125 Nm का टॉर्क पैदा करता है. सबसे खास बात यह है कि डुकाटी ने इसमें पारंपरिक 'डेस्मोड्रोमिक' वाल्व सिस्टम की जगह वाल्व स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका मेंटेनेंस इंटरवल अब 60,000 किमी तक बढ़ गया है. इसकी पावर डिलीवरी इतनी स्मूथ है कि कम स्पीड पर भी यह बाइक बिल्कुल शांत रहती है और थ्रॉटल देते ही रॉकेट की तरह भागती है.

रडार सिस्टम वाली पहली बाइक

तकनीक के मामले में मल्टीस्ट्राडा V4S दुनिया की सबसे एडवांस बाइक्स में से एक है. यह फ्रंट और रियर रडार सिस्टम के साथ आने वाली पहली मोटरसाइकिल है, जो 'एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल' (ACC) और 'ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन' जैसी सुविधाएं प्रदान करती है. यह फीचर्स लंबी हाईवे राइड्स को न केवल आसान बनाते हैं, बल्कि राइडर की सुरक्षा को भी कई गुना बढ़ा देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग मोड्स

V4S में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा खजाना है. इसमें चार मुख्य राइडिंग मोड्स मिलते हैं: Sport, Touring, Urban और Enduro. ये मोड्स इंजन की पावर, सस्पेंशन सेटिंग्स और ट्रैक्शन कंट्रोल को रास्ते के हिसाब से तुरंत बदल देते हैं. इसके अलावा, इसमें व्हीली कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस और क्विक-शिफ्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं जो हर तरह की परिस्थिति में बाइक पर आपका पूरा नियंत्रण बनाए रखते हैं.

सस्पेंशन और राइड क्वालिटी

इसमें Marzocchi Ducati Skyhook Suspension (DSS) दिया गया है, जो एक सेमी-एक्टिव सिस्टम है. यह सिस्टम सड़क की स्थिति को भांपकर मिलीसेकंड्स में सस्पेंशन को एडजस्ट करता है. चाहे आप ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर हों या चिकनी सड़क पर, यह सस्पेंशन राइडर को कभी भी झटके महसूस नहीं होने देता. बाइक का 'ऑटो-लेवलिंग' फीचर वजन (सवारी या सामान) के हिसाब से बाइक की ऊंचाई को खुद संतुलित कर लेता है.

कम्फर्ट और एर्गोनॉमिक्स

लंबी दूरी की टूरिंग के लिए इसका एर्गोनॉमिक्स बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है. इसकी सीट काफी आरामदायक है और राइडर के बैठने की पोजीशन बिल्कुल सीधी रहती है, जिससे घंटों तक चलाने के बाद भी पीठ या कंधों में दर्द नहीं होता. इसकी विंडस्क्रीन को आप चलते हुए एक हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो तेज़ हवाओं से आपको सुरक्षित रखती है.

ऑफ-रोडिंग क्षमता

भले ही यह एक बड़ी और भारी बाइक लगे, लेकिन 'Enduro' मोड में यह पहाड़ों और कच्चे रास्तों पर कमाल का प्रदर्शन करती है. इसके ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत स्पोक व्हील्स इसे खराब से खराब रास्तों पर चलने की ताकत देते हैं. हालांकि, इसका वजन शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन इसका बेहतरीन बैलेंस इसे हैंडल करने में काफी मदद करता है.

क्या आपको यह खरीदनी चाहिए?

डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4S उन राइडर्स के लिए है जो परफॉरमेंस और लग्जरी में कोई समझौता नहीं चाहते. इसकी ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास की कीमत इसे काफी प्रीमियम बनाती है, लेकिन इसमें मिलने वाली तकनीक और रफ़्तार इसे हर पैसे के लायक बनाती है. यह वाकई में एक 'फोर-इन-वन' मोटरसाइकिल है जो आपकी हर जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखती है.