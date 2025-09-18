Ducati Panigale V4 और Streetfighter V4 में आई खराबी, कम्पनी ने वापस मंगवाईं सुपरबाइक्स

Ducati Bikes Recalled: डुकाटी इंडिया ने सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म के रियर व्हील एक्सल में संभावित खराबी के चलते पैनिगेल V4 (2018-2024) और स्ट्रीटफाइटर V4 (2018-2025) की 393 यूनिट्स को रिकॉल किया है. यह कदम इन्हीं मॉडल्स को कवर करने वाले एक वाइड ग्लोबल रिकॉल का हिस्सा है.

2018 और 2025 के बीच बेचे गए डुकाटी V4 मॉडल्स में है दिक्कत

यह रिकॉल सितंबर 2023 में हुई एक अलग घटना से निकला है, जब एक मोटरसाइकिल चलते समय रियर एक्सल टूट गया था, हालाँकि कथित तौर पर कोई पहिया अलग नहीं हुआ था. इस रिकॉल में ज़रूरत पड़ने पर रियर एक्सल का चेकअप और संभावित रिप्लेसमेंट शामिल होगा.

डुकाटी इंडिया ने हमें पुष्टि की है कि हमारा बाज़ार भी इस रिकॉल का हिस्सा होगा. पैनिगेल V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 की कुल 393 इकाइयाँ प्रभावित हैं, और डुकाटी प्रभावित VIN मॉडल के मालिकों से संपर्क कर रही है ताकि अधिकृत डीलरशिप पर एक्सल रिप्लेसमेंट का समय निर्धारित किया जा सके.

2023 में घटी इस एकमात्र दर्ज घटना का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है..अमेरिका में NHTSA (राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन) में दर्ज दस्तावेजों के अनुसार, एक्सल फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें माइलेज, वाहन की स्थिति और पहिया या चेन एडजस्टमेंट के दौरान गलत टॉर्क का इस्तेमाल शामिल है. अमेरिका में लगभग 10,000 इकाइयाँ प्रभावित हुई हैं, जिनमें पैनिगेल/स्ट्रीटफाइटर V4(S) के साथ-साथ टॉप कैटेगरी की पैनिगेल V4 R और सुपरलेगेरा V4 शामिल हैं. जर्मनी में लगभग 7,000 इकाइयाँ प्रभावित हुई हैं, और कनाडा और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं.