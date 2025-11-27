भारत में लॉन्च हुई नई Ducati Streetfighter V2, V2 S, देसी सड़कों पर भरेगी रफ्तार

Ducati Streetfighter V2, V2 S: इटालियन मोटरसाइकिल निर्माता डुकाटी ने आखिरकार भारत में अपनी मच-अवेटेड 2025 डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 और स्ट्रीटफाइटर V2 S मॉडल को लॉन्च कर दिया है. यह सिर्फ एक नई बाइक नहीं है, बल्कि अपनी फेयरिंग हटाकर, इसे हर दिन की राइडिंग के लिए ज्यादा आरामदायक बनाने के मकसद से Panigale V2 स्पोर्टबाइक प्लेटफॉर्म से निकाली गई एक मिड-कैपेसिटी की स्पोर्ट नेकेड मशीन है. कंपनी ने इसे दमदार पावर की जगह हल्के वजन, बेहतरीन चेसिस डायनामिक्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान देते हुए डिज़ाइन किया है, जिससे राइडर्स को एडवेंचर और प्रैक्टिकल बाइक चलाने का मजा इसी में मिलेगा. इसकी एक्स-शोरूम कीमत क्रमश: ₹17.50 लाख और ₹19.49 लाख रुपये रखी गई है, जो इसे भारत की सबसे महंगी और प्रीमियम नेकेड बाइक्स की कैटेगरी में खड़ा करती है.

इस धांसू बाइक में कौन सा इंजन है?

स्ट्रीटफाइटर V2 में नया 890 cc, 90-डिग्री V2 इंजन लगा है, जो लेटेस्ट यूरो5+ उत्सर्जन मानकों का पालन करता है. यह पावर मिल 10,750 rpm पर 120 hp की अधिकतम शक्ति और 8,250 rpm पर 93.3 Nm का अधिकतम टॉर्क देने में सक्षम है. अगर आप ट्रैक के शौकीन हैं, तो कंपनी के एक्सेसरी पैकेज से रेसिंग एग्जॉस्ट लगवाया जा सकता है, जो अधिकतम पावर को 126 hp तक बढ़ा देता है और साथ ही बाइक का वजन 4.5 किलोग्राम तक कम कर देता है.

इसे इतना सुरक्षित और एडवांस क्या बनाता है?

स्ट्रीटफाइटर V2 उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी हुई है, जिसका मुख्य आधार एक 6-एक्सिस IMU (इनर्टियल मेजरमेंट यूनिट) है, जो सटीक नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करता है. इसमें कॉर्नरिंग ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ स्लाइड-बाय-ब्रेक, प्रेडिक्टिव डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, क्विक शिफ्ट 2.0, और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसी प्रमुख प्रणालियाँ शामिल हैं.

राइडर्स अपनी पसंद के अनुसार चार राइडिंग मोड्स— रेस (Race), स्पोर्ट (Sport), रोड (Road), और वेट (Wet)—के माध्यम से परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा, एक 5-इंच का TFT डिस्प्ले है जिसमें रोड, रोड प्रो और ट्रैक लेआउट मिलते हैं, जो विभिन्न राइडिंग स्थितियों में स्पष्ट फीडबैक सुनिश्चित करता है.

V2 और V2 S में क्या अंतर है?

स्ट्रीटफाइटर V2 को हल्के मोनोकोक फ्रेम के साथ इंजीनियर किया गया है, जो V2 इंजन को एक 'तनावग्रस्त तत्व' के रूप में उपयोग करता है. V2 S का ड्राई वजन सिर्फ 175 किलोग्राम है, जबकि V2 का वजन 178 किलोग्राम है. Panigale V4 से प्रेरित स्विंगआर्म (पीछे का सस्पेंशन आर्म) स्टेबिलिटी को बढ़ाता है.

दोनों ही मॉडल में Sachs स्टीयरिंग डैम्पर्स, पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर्स, और तेज़ स्टॉपिंग पावर के लिए ब्रेम्बो M50 ब्रेक दिए गए हैं. यह बाइक निश्चित रूप से भारतीय सड़कों पर प्रीमियम परफॉर्मेंस नेकेड सेगमेंट में एक रिकॉर्ड बनाएगी.