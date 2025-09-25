गाड़ियों पर टैक्स चोरी मामले में फंसे दुलकर सलमान, जानें क्या है पूरा मामला

Dulquer Salmaan: मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान फिलहाल एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और सीमा शुल्क विभाग (Customs) ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत लग्जरी और अवैध रूप से आयातित कारों पर टैक्स चोरी की जांच शुरू की है. इस ऑपरेशन का नाम 'नमखोर' है और इसका मुख्य केंद्र केरल है. इस जांच में दुलकर सलमान के साथ-साथ कई अन्य हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं.

अभिनेता के घर पर छापा, आगे क्या होगा?

जांच एजेंसियों ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझीकोड और मलप्पुरम सहित 30 से ज्यादा जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की. इन छापों में दुलकर सलमान और अभिनेता पृथ्वीराज के घर भी शामिल थे. सूत्रों के मुताबिक, सीमा शुल्क विभाग ने दुलकर सलमान को पूछताछ के लिए समन भेजा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

दुलकर सलमान की कार कलेक्शन और टैक्स चोरी का मामला

दुलकर सलमान को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है और उनकी ये दीवानगी जग जाहिर है. उनके गैराज में कई महंगी और दुर्लभ गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है. इनमें Ferrari 296 GTB, Porsche 911 GT3, Mercedes-Benz SLS AMG, और BMW M3 E46 जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

'नमखोर' ऑपरेशन का मकसद लग्जरी गाड़ियों के अवैध आयात और टैक्स चोरी से जुड़ी हर जानकारी की जांच करना है, जिसमें कागजात, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और परिवहन के तरीके शामिल हैं. एजेंसियों को संदेह है कि टैक्स चोरी के लिए वाहनों के कागजातों में हेरफेर किया गया है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच कहां तक जाती है और क्या दुलकर सलमान पर लगे आरोप सही साबित होते हैं या नहीं.