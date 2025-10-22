250 करोड़ की कार! ये हैं दुनिया की 5 सबसे महंगी गाड़ियां, जिनकी कीमत कई पीढ़ियों की कमाई से भी ज्यादा!

Expensive cars in the world: दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनकी कीमत और एक्सक्लूसिविटी (खासियत) सुनकर आम इंसान का दिमाग चकरा जाता है. ऐसी ही कुछ कारें हैं, जो सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं, बल्कि कला का एक चलता-फिरता नमूना हैं. ये कारें आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के गिने-चुने अरबपतियों के लिए बनाई जाती हैं, जहां हर एक पुर्जा उनकी पसंद के हिसाब से होता है. आइए, जानते हैं दुनिया की उन 5 सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव कारों के बारे में, जिनकी कीमत सालों की कमाई से भी कई ज्यादा है.

रोल्स-रॉयस ला रोज नॉयर ड्रॉपटेल (Rolls-Royce La Rose Noire Droptail)

इस कार की अनुमानित कीमत 250 करोड़ रुपये से अधिक (30 मिलियन) है. यह कार फिलहाल दुनिया की सबसे महंगी कार मानी जाती है. रोल्स-रॉयस की 'ड्रॉपटेल' सीरीज की यह कार एक 'कोचबिल्ट' मास्टरपीस है. यानी इसे ग्राहक की मांग पर खास तौर पर डिजाइन किया गया है. इसका डिजाइन 'ब्लैक बैकारेट रोज़' नामक गहरे लाल रंग के गुलाब से प्रेरित है. इसकी एक्सटीरियर पेंटिंग लगभग 150 परतों में तैयार की गई है, जो अलग-अलग रोशनी में रंग बदलती दिखती है. इसके केबिन में 1,600 से अधिक ब्लैक सायकामोर लकड़ी के टुकड़े लगे हैं. यह सिर्फ 4 ग्राहकों के लिए बनाई गई है.

रोल्स-रॉयस बोट टेल (Rolls-Royce Boat Tail)

इस कार की अनुमानित कीमत 234 करोड़ रुपये से अधिक (28 मिलियन) है. यह रोल्स-रॉयस की एक और शानदार रचना है, जिसे 1930 के दशक की लग्जरी यॉट (यानी नौका) से प्रेरणा लेकर बनाया गया है. यह कार अपनी 5.76 मीटर की लंबाई और पीछे के हिस्से में मौजूद अनोखे 'होस्टिंग सूट' के लिए जानी जाती है. इसका पिछला हिस्सा 'बटरफ्लाई डेक' की तरह खुलता है, जिसके अंदर एक शैम्पेन फ्रिज, कटलरी और खास कस्टम Bovet घड़ियाँ मौजूद हैं. यह भी केवल 3 यूनिट्स में बनाई गई है.

बुगाटी ला वॉइचर नॉयर (Bugatti La Voiture Noire)

दुनिया की इस महंगी कार की अनुमानित कीमत 156 करोड़ रुपये से अधिक (18.7 मिलियन) है. यह कार बुगाटी की 110वीं वर्षगांठ पर कंपनी के लीजेंडरी मॉडल 'टाइप 57 एससी अटलांटिक' को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई थी. यह एक वन-ऑफ (केवल एक) पीस है, जिसे केवल एक अज्ञात ग्राहक के लिए बनाया गया है. इसमें 8.0-लीटर क्वाड-टर्बो W16 इंजन है. यह अपने आकर्षक, बिना किसी जोड़ वाले कार्बन फाइबर बॉडीवर्क और छह एग्जॉस्ट पाइप के लिए पहचानी जाती है.

पगानी ज़ोंडा एचपी बारचेटा (Pagani Zonda HP Barchetta)

दुनिया की सबसे महंगी कार में इसका नाम भी शामिल है. इसकी अनुमानित कीमत 142 करोड़ रुपये से अधिक (17 मिलियन) है. यह कार 'ज़ोंडा' सीरीज की अंतिम और सबसे दुर्लभ कार है, जिसे पगानी के संस्थापक होरासियो पगानी ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था. यह ओपन-टॉप 'बारचेटा' स्टाइल की कार है, जिसमें छत नहीं होती. इसका डिज़ाइन एक्सट्रीम एयरोडायनेमिक्स (वायुगतिकी) पर केंद्रित है. इसे अत्यधिक हल्का बनाने के लिए इसमें एडवांस कार्बन-टाइटेनियम मोनोकॉक चेसिस का उपयोग किया गया है. इसकी भी सिर्फ 3 यूनिट्स बनाई गईं हैं.

सपी ऑटोमोटिव कैओस (SP Automotive Chaos)

इस कार की अनुमानित कीमत 120 करोड़ रुपये से अधिक (14.4 मिलियन) है. यह सूची में थोड़ी नई है और इसे दुनिया की पहली "अल्ट्राकार" कहा जाता है. इसे ग्रीक कंपनी एसपी ऑटोमोटिव ने बनाया है. यह प्रदर्शन और टेक्नोलॉजी के मामले में पागलपन की हद तक आगे है. इसे 3D-प्रिंटेड एयरोस्पेस-ग्रेड सामग्री जैसे टाइटेनियम और मैग्नीशियम से बनाया गया है. इसका सबसे पावरफुल 'ज़ीरो ग्रेविटी' वेरिएंट 3,065 हॉर्सपावर की शक्ति पैदा करता है और 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 1.8 सेकंड में पकड़ सकता है.