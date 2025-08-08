टेस्टिंग करती दिखी Nissan की धाकड़ एसयूवी, क्रेटा और सेल्टॉस को मिलेगी कड़ी टक्कर

Nissan SUV Spied: निसान जल्द ही भारत में अपनी नई सी-सेगमेंट एसयूवी लेकर आ रहा है जसे भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. इस एसयूवी से हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टिगुआन और नई मारुति एसयूवी जैसी कारों को टक्कर मिलने वाली है. निसान की यह अपकमिंग एसयूवी मिड 2026 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, इसके बाद इसका बैज-इंजीनियर्ड मॉडल, रेनॉल्ट डस्टर, भी मार्केट में उतारा जाएगा.

क्या होगी खासियत

इस भारी-भरकम कवर वाली निसान एसयूवी की स्पाई इमेज से कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं. जाणारी के अनुसार एसयूवी में फ्लेयर्ड प्लास्टिक व्हील आर्च, 5-स्पोक अलॉय व्हील, एक स्कल्प्टेड बोनट, बीच में निसान बैज के साथ एक मेन ग्रिल और बम्पर में सी-साइज के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. पीछे से, इसमें एक स्पॉइलर, रूफ रेल, एक शार्क फिन एंटीना, बीच में नंबर प्लेट हाउसिंग वाला एक स्कल्प्टेड टेलगेट और रेक्टैनगुलर टेल-लाइट्स दिखाई दे रहे हैं.

उम्मीद है कि क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का लेआउट, फ़ीचर्स और सेफ्टी किट आगामी रेनॉ डस्टर जैसा ही होगा. स्पाई तस्वीरों में फ़ीचर्स या सेफ्टी किट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ADAS सूट का न होना साफ़ दिखाई देता है.

इस एसयूवी का एक 7-सीटर वर्ज़न निसान लाइन-अप में शामिल होगा, और यह रेनॉल्ट बिगस्टर पर आधारित होगा जिसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए पेश किया जा चुका है. अपकमिंग रेनॉ और निसान मिडसाइज़ एसयूवी के पावरट्रेन विकल्प एक जैसे होने की उम्मीद है. दोनों एसयूवी शुरुआत में पेट्रोल इंजन से लैस होंगी, हालाँकि इनमें कौन सा इंजन दिया जाएगा, यह अभी पता नहीं चला है.

FAQs

Q1. निसान की नई एसयूवी कब लॉन्च होगी?

A.निसान की अपकमिंग सी-सेगमेंट एसयूवी मिड-2026 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

Q2. यह एसयूवी किस-किस कार से टक्कर लेगी?

A.नई एसयूवी क्रेटा, सेल्टोस, कुशाक, टिगुआन, और नई मारुति एसयूवी जैसे लोकप्रिय मॉडलों को टक्कर देगी.

Q3. इस एसयूवी में कौन से डिजाइन और फीचर्स होंगे?

A.स्पाई इमेज से पता चला है कि एसयूवी में फ्लेयर्ड प्लास्टिक व्हील आर्च, 5-स्पोक अलॉय व्हील, स्कल्प्टेड बोनट, निसान बैज के साथ ग्रिल, सी-शेप बम्पर एलिमेंट्स, स्पॉइलर, रूफ रेल, और रेक्टैनगुलर टेल-लाइट्स होंगे.