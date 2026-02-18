Dwarka Car Accident: भारत में बड़े आराम से बनता है DL, जानें कनाडा में लाइसेंस बनवाना आसान या मुश्किल

Advertisement
DL Applying: भारत में रोड एक्सीडेंट्स का डेटा वाकई में डराने वाला है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों की मानें तो, भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:33 AM IST
DL Applying: दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को एक भीषण सड़क हादसे में 23 साल के साहिल धनेशरा को एसयूवी ने टक्कर मार दी जिसमें उसकी जान चली गई. इस एसयूवी को 17 साल का लड़का चला रहा था जो 10 क्लास का छात्र है. इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया है. भारत में रोड एक्सीडेंट्स का डेटा वाकई में डराने वाला है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हालिया के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं. हर घंटे लगभग 18 लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं. इन हादसों के पीछे का एक बड़ा कारण अनट्रेंड ड्राइवर और हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का फ्लेक्सिबल प्रोसेस है.  

₹4-5 हजार में DL की 'होम डिलीवरी'
पिछले कुछ सालों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना दुकान से सामान खरीदने जैसा हो गया था. एजेंटों का जाल इस पूरे प्रोसेस का एक बड़ा रोल प्ले करता था. बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के ही आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं. कई बार तो RTO जाने तक की जरूरत भी नहीं पड़ती थी. आपको शायद यकीन ना हो लेकिन, 4 से 5 हजार रुपये के खर्च में एजेंट आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दे देता था. ये जानकारी नाम ना बताने की शर्त पर हमें एक पूर्व DL एजेंट ने दी है जिसने कई सालों तक ये काम पेशे के रूप में किया है और हजारों रुपये भी कमाएं हैं. हालांकि, अब सरकार ने 'सारथी' पोर्टल और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के जरिए इस धांधली पर लगाम लगाने की शुरुआत कर दी है. 

कनाडा और दूसरे देशों में DL बनवाने में छूट जाएंगे पसीने  
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया जितनी आसान है वहीं, आप अगर कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका जैसे देशों में DL बनवाना चाहते हैं तो इसमें आपके पसीने छूटना तय है. कनाडा जैसे देशों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए सिस्टम भारत से बेहद अलग और मुश्किल है. यहां DL के लिए ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम' (GLS) होता है. इसमें सबसे पहले एक रिटेन टेस्ट देना पड़ता है और फिर आपको पहले G1 (लर्नर) लाइसेंस दिया जाता है. इसके एक साल बाद सख्त रोड टेस्ट करवाया जाता है जिसमें G2 और उसके भी एक साल बाद Full G लाइसेंस मिलता है. आपको यकीन नहीं होगा पर इन देशों में साइड मिरर न देखना या ब्लाइंड स्पॉट चेक न करने जैसी मामूली गलतियों पर भी ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दिया जाता है और यहां औसतन लोगों को 3 से 4 अटेम्पट के बाद ही DL मिलता है. 

अब कितनी कठिन है प्रक्रिया
काफी सालों तक हुई इस लापरवाही के बाद भारत सरकार ने अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. अब कई बड़े शहरों में डिजिटल टेस्ट ट्रैक अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिनमें सेंसर तय करते हैं कि आपने गाड़ी सही चलाई है या नहीं. इसके साथ ही अब बिना आरटीओ गए और बिना कैमरा-निगरानी वाले ट्रैक पर टेस्ट दिए लाइसेंस पाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है. इतना ही नहीं अब लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट और आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

dwarka car accident

