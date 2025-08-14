E20 पेट्रोल बजा रहा गाड़ी की बैंड! इन वाहनों पर मंडरा रहा है खतरा
E20 Fuel: E20 फ्यूल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है. ये प्रकृति के लिए तो बेहतर माना जाता है लेकिन आपका वाहन अगर E20 सपोर्ट नहीं करता है तो आपकी गाड़ी में कुछ बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं जो आपका खर्च बढ़ा सकती हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:44 AM IST
E20 Fuel: भारत में मौजूदा समय में जितनी भी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं उनमें से ज़्यादातर E20 फ्यूल सपोर्ट नहीं करती हैं. ऐसे में लगातार कार ओनर्स इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि माइलेज में गिरावट देखने को मिल रही है. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की मानें तो कंट्रोल टेस्टिंग से पता चलता है कि गाड़ियों के आधार पर, माइलेज में लगभग 1-6 प्रतिशत की गिरावट आती है, और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी कोई खास डैमेज देखने को नहीं मिलती है. 

सरकार व्हीकल ओनर्स को आश्वस्त करने के लिए ARAI के इस अध्ययन पर ज़ोर दे रही है, और बता रही है कि E20 फ्यूल कई सालों से कुछ मार्केट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी वजह से किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है. हालांकि कार मेकर्स ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है और पुराने वाहनों में  E20 फ्यूल की वजह से होने वाली किसी भी समस्या को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया है. 

E20 फ्यूल का गाड़ियों पर प्रभाव

E20 फ्यूल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है. ये प्रकृति के लिए तो बेहतर माना जाता है लेकिन आपका वाहन अगर E20 सपोर्ट नहीं करता है तो आपकी गाड़ी में कुछ बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं जो आपका खर्च बढ़ा सकती हैं.

जंग लगना: इथेनॉल पानी को सोखता है जिसकी वजह से आपके वाहन के फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन्स, और इंजन के मेटल पार्ट्स पूरी तरह से जंग की चपेट में आ सकते हैं और इससे आगे चलकर फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है. 

रबर और प्लास्टिक के पुर्जों को नुकसान: इथेनॉल रबर और प्लास्टिक के हिस्सों को गला देता है. इन रबर और प्लास्टिक पार्ट्स में जैसे गास्केट, होज़, और फ्यूल लाइन्स शामिल हैं. 

माइलेज में कमी: E20 फ्यूल में ग्राहकों इथेनॉल की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसकी पावर साधारण फ्यूल की तुलना में कम हो जाती है और माइलेज 1-6% तक कम हो सकता है.

कौन सी गाड़ियां हैं जोखिम में? 

2023 से पहले बनी गाड़ियां ज्यादातर E10 (10% इथेनॉल) के लिए डिज़ाइन की गई हैं. 2023 के बाद बनी गाड़ियां आमतौर पर E20 के लिए अनुकूल होती हैं, क्योंकि इनमें विशेष कोटिंग और सामग्री का उपयोग होता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

E20 Petrol

