E20 Fuel: आज से हर पेट्रोल पंप पर मिलेगा सिर्फ E20 पेट्रोल, जानें आपकी पुरानी गाड़ी झेल पाएगी ये बदलाव या नहीं?

E20 Petrol: भारत में आज से ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल 1 अप्रैल 2026 से देशभर के पेट्रोल पंपों पर 20 प्रतिशत एथेनॉल मिक्स E20 पेट्रोल बेचना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस कदम का मकसद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना और किसानों को फायदा देना है. हालांकि, पर्यावरण के लिहाज से ये फैसला जितना शानदार है, पुराने वाहन मालिकों के लिए यह उतनी ही चिंता का विषय बना हुआ है.

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क्या है E20 पेट्रोल का गणित?

साधारण शब्दों में कहें तो E20 पेट्रोल में 80 प्रतिशत नियमित पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल होता है. एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसे गन्ने और मक्का जैसे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. अप्रैल 2023 के बाद बनी BS6 फेज-2 गाड़ियां पूरी तरह से इस ईंधन के अनुकूल डिजाइन की गई हैं, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं है. समस्या उन गाड़ियों के साथ है जो 2023 से पहले की हैं और जिनका इंजन केवल शुद्ध पेट्रोल के लिए बना था.

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पुरानी गाड़ियों की हेल्थ पर सीधा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि 2023 से पहले बने वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से माइलेज में 3 से 7 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है. चूंकि एथेनॉल की प्रकृति अल्कोहल वाली होती है, इसलिए यह पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप, सील और प्लास्टिक के हिस्सों को धीरे-धीरे गला सकता है. इसके अलावा, एथेनॉल हवा से नमी (पानी) सोखने की क्षमता रखता है, जिससे फ्यूल टैंक के अंदर पानी जमा होने और जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

क्यों जरूरी है एथेनॉल की ये मिलावट

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत तेल विदेशों से खरीदता है. एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल अरबों डॉलर की बचत होगी, बल्कि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मददगार साबित होगा. यह ईंधन जलने पर कम प्रदूषण फैलाता है, जिससे शहरों की हवा बेहतर होगी. साथ ही, एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सीधे किसानों से होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलती है.

नुकसान से बचने का तरीका

अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटे बदलाव करके आप इंजन की उम्र बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले, अपनी गाड़ी के पुराने फ्यूल पाइप को बदलकर E20 कम्पैटिबल पाइप लगवाएं. बाजार में उपलब्ध 'फ्यूल स्टेबलाइजर' का उपयोग करें, जो टैंक में नमी बनने से रोकता है. इसके अलावा, फ्यूल फिल्टर को समय-समय पर साफ करवाएं या बदलें ताकि कोई भी कचरा या जंग इंजन के भीतर न पहुंच सके.

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रखरखाव के नियम

E20 के दौर में गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा रखना भारी पड़ सकता है. कोशिश करें कि गाड़ी नियमित रूप से चलती रहे और फ्यूल टैंक को कभी भी पूरी तरह खाली न होने दें. टैंक जितना भरा रहेगा, नमी सोखने के लिए उतनी ही कम जगह बचेगी. अपनी पुरानी गाड़ी का एंटी-कोरोजन ट्रीटमेंट करवाना भी एक समझदारी भरा फैसला होगा, ताकि लोहे की टंकी को जंग से सुरक्षित रखा जा सके. थोड़ी सी सावधानी आपकी पुरानी गाड़ी को इस नए ईंधन के साथ तालमेल बैठाने में मदद करेगी.