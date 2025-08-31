क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज हो जाता है कम? जानें इस बात में कितनी है सच्चाई

E20 Petrol: भारत में काफी समय से E20 पेट्रोल को लेकर बहस चल रही है, जहां कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिक्स्चर वाले इस फ्यूल की वजह से गाड़ी के पार्ट्स को नुकसान हो रहा है, वहीं कुछ लोगों आ मानना है कि, ये फ्यूल माइलेज को घटा रहा है. अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं ये फ्यूल गाड़ी का माइलेज कम तो नहीं कर रहा है तो आज हम आपको इस बारे में डिटेल में समझाने जा रहे हैं.

क्या सच में कम हो जाता है माइलेज

ये बात एकदम सच है कि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है, लेकिन कितना घटता है और क्यों घटता है इस बारे में आपको जान लेना चाहिए. दरअसल कुछ वजहें हैं जिनके चलते E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी का माइलेज कम कर देता है. चलिए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

एनर्जी डेन्सिटी में फर्क: इथेनॉल की कैलोरिफिक वैल्यू (एनर्जी डेन्सिटी) पेट्रोल से कम होती है ऐसे में जब ये E20 पेट्रोल इंजन में जलता है तो ये पेट्रोल से काफी कम एनर्जी जेनरेट करता है. ऐसे में आपको जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी जेनरेट करने के लिए ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है और माइलेज अपने आप कम हो जाता है.

कितनी कमी?:ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स की मानें तो E20 पेट्रोल से माइलेज में 2-5% की कमी हो सकती है, हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं और उसमें कौन सा इंजन है और गाड़ी का साइज क्या है. कुछ मामलों में, पुरानी गाड़ियों (E10 के लिए डिज़ाइन की गई) में यह कमी 6-7% (कारों में) और 3-4% (बाइकों में) तक हो सकती है.

पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा: पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के दावे के अनुसार, E10 के लिए डिज़ाइन की गई गाड़ियों में माइलेज में 1-2% की कमी, तो वहीं अन्य गाड़ियों में यह 3-6% तक हो सकती है.

ARAI की जांच: ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की मानें तो कंट्रोल टेस्टिंग के दौरान गाड़ियों के माइलेज में E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज में 1-6% की कमी देखी गई है,