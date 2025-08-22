क्या गाड़ी का इंजन खराब कर सकता है E20 पेट्रोल? जानें इसकी सच्चाई
Advertisement
trendingNow12892172
Hindi Newsऑटोमोबाइल

क्या गाड़ी का इंजन खराब कर सकता है E20 पेट्रोल? जानें इसकी सच्चाई

E20 petrol is safe or not: अब E20 फ्यूल हर पेट्रोल पंप पर दिया जा रहा है लेकिन लोगों को इससे डर लग रहा है क्योंकि उनका मानना है कि ये गाड़ी के इंजन को खराब कर सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या गाड़ी का इंजन खराब कर सकता है E20 पेट्रोल? जानें इसकी सच्चाई

E20 petrol is safe or not: E20 पेट्रोल, भारत में लागू हो चुका है, दरअसल ये प्योर पेट्रोल नहीं होता इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है. ऐसी कई तरह की बातें इस फ्यूल के बारे में कही जा रही हैं कि ये आपकी गाड़ी के इंजन को खराब कर सकता है. इस बारे में लोगों के मन में अभी भी डर का माहौल है. ऐसे में आज हम आपको इस फ्यूल के बारे में बताने जा रहे हैं. 

पुराने वाहनों (BS3 या उससे पहले) के लिए जोखिम: जो भी लोग 2005 से पहले बनी गाड़ियां चला रहे हैं या फिर (BS3 या पुराने) वाहन चला रहे हैं उनके वाहनों के लिए E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं हो सकते. ऐसे वाहनों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

जंग लगने का खतरा: ऐसे वाहनों में अगर E20 फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा तो इनके फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन, और इंजन के मेटल पार्ट्स में बुरी तरह से जंग लगने का खतरा बना रहता है.   

Add Zee News as a Preferred Source

रबर/प्लास्टिक पुर्जों को नुकसान: आप शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन पुराने वाहनों में रबर सील्स, गास्केट, और फ्यूल होज़ बुरी तरह से खराब हो सकते हैं या फिर इनमें डैमेज नजर आ सकता है. लॉन्ग टर्म पर ये दिक्कतें नजर आ सकती हैं. 

पानी का अवशोषण: इथेनॉल नमी को खींचता है, जिससे फ्यूल सिस्टम में पानी जमा हो सकता है. इससे फ्यूल इंजेक्टर, पंप, या फिल्टर बुरी तरह से जाम हो सकता है. 

माइलेज पर प्रभाव: इथेनॉल की एनर्जी डेन्सिटी ज्यादा होती है, ऐसे में ये शुद्ध पेट्रोल से कम होता है. E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज में कमी आ सकती है. ऐसे में आपका हर महीने पेट्रोल पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

E20 Petrol

Trending news

सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
Devendra Fadanvis
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
;