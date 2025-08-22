क्या गाड़ी का इंजन खराब कर सकता है E20 पेट्रोल? जानें इसकी सच्चाई

E20 petrol is safe or not: E20 पेट्रोल, भारत में लागू हो चुका है, दरअसल ये प्योर पेट्रोल नहीं होता इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है. ऐसी कई तरह की बातें इस फ्यूल के बारे में कही जा रही हैं कि ये आपकी गाड़ी के इंजन को खराब कर सकता है. इस बारे में लोगों के मन में अभी भी डर का माहौल है. ऐसे में आज हम आपको इस फ्यूल के बारे में बताने जा रहे हैं.

पुराने वाहनों (BS3 या उससे पहले) के लिए जोखिम: जो भी लोग 2005 से पहले बनी गाड़ियां चला रहे हैं या फिर (BS3 या पुराने) वाहन चला रहे हैं उनके वाहनों के लिए E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं हो सकते. ऐसे वाहनों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

जंग लगने का खतरा: ऐसे वाहनों में अगर E20 फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा तो इनके फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन, और इंजन के मेटल पार्ट्स में बुरी तरह से जंग लगने का खतरा बना रहता है.

रबर/प्लास्टिक पुर्जों को नुकसान: आप शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन पुराने वाहनों में रबर सील्स, गास्केट, और फ्यूल होज़ बुरी तरह से खराब हो सकते हैं या फिर इनमें डैमेज नजर आ सकता है. लॉन्ग टर्म पर ये दिक्कतें नजर आ सकती हैं.

पानी का अवशोषण: इथेनॉल नमी को खींचता है, जिससे फ्यूल सिस्टम में पानी जमा हो सकता है. इससे फ्यूल इंजेक्टर, पंप, या फिल्टर बुरी तरह से जाम हो सकता है.

माइलेज पर प्रभाव: इथेनॉल की एनर्जी डेन्सिटी ज्यादा होती है, ऐसे में ये शुद्ध पेट्रोल से कम होता है. E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज में कमी आ सकती है. ऐसे में आपका हर महीने पेट्रोल पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है.