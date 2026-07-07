/पुरानी कार-बाइक वालों की बढ़ी टेंशन! E20 पेट्रोल से गल रहे हैं गाड़ी के ये पार्ट्स, ARAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ARAI Report on E20 Petrol: भारत में सभी पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल मिक्स यानी E20 पेट्रोल मिल रहा है. E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में बड़ी चिंता है. लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि E20 पेट्रोल से न सिर्फ उनके बाइक-कार के माइलेज पर असर होगा, बल्कि इंजन भी खराब हो सकता है. हालांकि इस चिंता को लेकर सरकार का कहना है कि अभी E20 पेट्रोल को लेकर टेस्टिंग की जा रही है, इसके परिणाम अगले साल तक सामने आएगा. इस बीच ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI की एक नई रिपोर्ट ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, जो गाड़ियां केवल E10 पेट्रोल के लिए बनी हैं, उनमें E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि टू-व्हीलर्स पर इसका कोई बुरा असर नहीं देखा गया है.