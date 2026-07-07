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पुरानी कार-बाइक वालों की बढ़ी टेंशन! E20 पेट्रोल से गल रहे हैं गाड़ी के ये पार्ट्स, ARAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ARAI Report on E20 Petrol: भारत में मिल रहे E20 पेट्रोल ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. ARAI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गैर-सर्टिफाइड वाहनों के रबर पार्ट्स गलने और माइलेज घटने का बड़ा खतरा सामने आया है. आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:03 PM IST
पुरानी कार-बाइक वालों की बढ़ी टेंशन! E20 पेट्रोल से गल रहे हैं गाड़ी के ये पार्ट्स, ARAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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