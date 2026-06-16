दिल्ली में सरकार ने नया E85 फ्यूल लॉन्च करके तहलका मचा दिया है. इसकी कीमत ₹82.12 प्रति लीटर रखी गई है, जो सामान्य E20 पेट्रोल से पूरे ₹20 सस्ती है. पहली नजर में यह डील बंपर लगती है, लेकिन क्या वाकई यह आपकी जेब के पैसे बचाएगी? ऑटोनोमस माइलेज टेस्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो आम आदमी की आंखें खोलने के लिए काफी हैं. सस्ता दिखने वाला यह फ्यूल असल में आपको महंगा पड़ने वाला है.
E85 फ्यूल का मतलब है ऐसा ईंधन जिसमें 85 फीसदी एथिनॉल और सिर्फ 15 फीसदी पेट्रोल मिलाया गया है. वहीं दूसरी तरफ E20 में 20 फीसदी एथिनॉल होता है. दिल्ली में जहाँ E20 पेट्रोल की कीमत ₹102.12 है, वहीं E85 सिर्फ ₹82.12 में मिल रहा है. लेकिन एथिनॉल की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसकी एनर्जी डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे गाड़ी का माइलेज सीधे तौर पर घट जाता है.
इस बात का सच जानने के लिए Autocar India ने दिल्ली की सड़कों पर एक रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट किया. इसके लिए Suzuki Gixxer SF 250 FFV (फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल) का इस्तेमाल किया गया. टीम ने पहले बाइक की टंकी पूरी तरह खाली की और फिर उसमें E85 फ्यूल भरा. दिल्ली के भारी ट्रैफिक में औसतन 29 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर तक बाइक चलाई गई. अगले ही दिन ठीक उसी रूट और उसी ट्रैफिक कंडीशन में E20 फ्यूल के साथ दोबारा टेस्ट किया गया ताकि सटीक नतीजे मिल सकें.
टेस्ट के नतीजे: उड़ जाएंगे होश
टेस्ट के जो परिणाम आए, उसने सबको चौंका दिया. सस्ता होने के बावजूद E85 फ्यूल गाड़ी की एफिशिएंसी को इतना कम कर देता है कि प्रति किलोमीटर का खर्च बढ़ जाता है.
- E85 फ्यूल पर खर्च: ₹2.85 प्रति किलोमीटर.
- E20 फ्यूल पर खर्च: ₹2.68 प्रति किलोमीटर.
इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भले ही आप 1 लीटर फ्यूल पर ₹20 बचा रहे हैं, लेकिन कम माइलेज के कारण आप हर एक किलोमीटर चलने पर 17 पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं.
अगर आप सालाना 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो E85 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर आपका कुल खर्च ₹28,514 आएगा. वहीं अगर आप नॉर्मल E20 पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो यह खर्च ₹26,803 होगा. यानी E85 इस्तेमाल करने पर आपको हर साल ₹1,711 का शुद्ध नुकसान होगा. यह गणित तो सिर्फ एक 250cc की बाइक का है, अगर आप बड़ी कार या भारी गाड़ियों में E85 का इस्तेमाल करेंगे तो यह नुकसान और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा.
नुकसान सिर्फ फ्यूल के खर्च तक सीमित नहीं है. फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां भी महंगी आ रही हैं. दिल्ली में Suzuki Gixxer SF 250 FFV की एक्स-शोरूम कीमत ₹1,98,457 है, जो नॉर्मल वेरिएंट से लगभग 5% ज्यादा है. इसके अलावा Hero MotoCorp की Splendor और HF Deluxe के फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल भी आम मॉडल से महंगे हैं.
अगर सरकार चाहती है कि भारत के आम लोग फ्लेक्स फ्यूल या E85 की तरफ शिफ्ट हों, तो इसकी कीमत को और कम करना होगा. मौजूदा कीमतों पर E85 फ्यूल खरीदना घाटे का सौदा है. जब तक इसकी कीमत इतनी कम नहीं हो जाती कि यह कम माइलेज के नुकसान को कवर कर सके, तब तक आम जनता के लिए नॉर्मल पेट्रोल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन बना रहेगा.