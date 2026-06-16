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E85 vs E20 Mileage Test: ₹20 की सीधी बचत, फिर भी क्यों जेब पर भारी पड़ रहा नया ईंधन?

दिल्ली में ₹20 सस्ता E85 फ्यूल लॉन्च तो हो गया है, लेकिन Autocar India के रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट ने चौंकाने वाला सच सामने लाया है. जानिए क्यों सस्ता होने के बाद भी E85 आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:07 AM IST
E85 vs E20 Mileage Test: ₹20 की सीधी बचत, फिर भी क्यों जेब पर भारी पड़ रहा नया ईंधन?
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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