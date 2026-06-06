Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऑटोमोबाइल
  • /E85 vs Petrol: पेट्रोल से कितना सस्ता है नया फ्यूल? कौन डलवा सकता है इसे? जानिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है

E85 vs Petrol: पेट्रोल से कितना सस्ता है नया फ्यूल? कौन डलवा सकता है इसे? जानिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है

दिल्ली में लॉन्च हुआ नया E85 ईंधन पेट्रोल से ₹20 सस्ता है. जानिए इसके दाम, माइलेज में कमी और अपनी गाड़ी की योग्यता के बारे में पूरी जानकारी यहां.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 06, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:46 AM IST
E85 vs Petrol: पेट्रोल से कितना सस्ता है नया फ्यूल? कौन डलवा सकता है इसे? जानिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है
Image Credit: दिल्ली में लॉन्च हुआ नया E85 ईंधन पेट्रोल से ₹20 सस्ता है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मेरा पति पुलिस में है... इस महिला ने राहगीर को कार से उड़ाया, फिर दी ऐसी धमकी कि...
viral video8 min ago
2
Octopus9 min ago
3
E85 vs Petrol18 min ago
4
Indian Army23 min ago
5
Bengaluru27 min ago