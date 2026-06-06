/E85 vs Petrol: पेट्रोल से कितना सस्ता है नया फ्यूल? कौन डलवा सकता है इसे? जानिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है

भारत में लगातार बढ़ते पेट्रोल के दामों के बीच आम जनता के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. दिल्ली में देश के पहले E85 एथेनॉल-ब्लेंडेड ईंधन स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह नया ईंधन रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले पूरे 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है. लेकिन क्या यह वाकई आपके पैसों की बचत करेगा या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नुकसान भी छिपा है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
दिल्ली के पूसा रोड पर इंडियन ऑयल के आउटलेट पर भारत का पहला E85 फ्यूल डिस्पेंसर लगाया गया है. सरकार इसे तेजी से प्रमोट कर रही है ताकि लोग पर्यावरण के अनुकूल और सस्ते ईंधन की तरफ बढ़ सकें. दिल्ली में जहां नॉर्मल E20 पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, वहीं यह नया E85 ईंधन सिर्फ 82.12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है. यानी सीधे तौर पर आपको हर लीटर पर 20 रुपये का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. प्रीमियम XP95 पेट्रोल तो इससे भी ज्यादा महंगा 109.24 रुपये में मिल रहा है.
E85 का मतलब है एक ऐसा ईंधन जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और सिर्फ 15 प्रतिशत पेट्रोल मिलाया गया है. एथेनॉल को भारत में ही गन्ने और अनाज से तैयार किया जाता है, जिसके कारण इस पर कच्चे तेल की तरह भारी टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है. सरकार विदेशी कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करना चाहती है. एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने इसकी कीमत को पेट्रोल से 20 रुपये कम रखा है.
सस्ती कीमत सुनकर खुश होने से पहले आपको इसके पीछे का गणित समझना होगा. एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग एक-तिहाई कम ऊर्जा होती है. इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी गाड़ी को उतनी ही दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी. ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, E85 ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों का माइलेज नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले 25 से 35 प्रतिशत तक कम हो सकता है. ऐसे में पेट्रोल पंप पर होने वाली 20 रुपये की बचत, कम माइलेज के कारण बराबर हो सकती है.
यह सबसे जरूरी सवाल है क्योंकि आप इस ईंधन को अपनी नॉर्मल कार या बाइक में नहीं डाल सकते हैं. E85 का उपयोग केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFV) में ही किया जा सकता है. अगर आपने इसे साधारण गाड़ी में डाला तो इंजन खराब हो सकता है. भारत में अभी इसके विकल्प बहुत सीमित हैं. फिलहाल हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल (कीमत ₹82,710), हीरो एचएफ延딜럭स फ्लेक्स फ्यूल (कीमत ₹72,792) और सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 (कीमत ₹1.98 लाख) ही बाजार में मौजूद हैं. मारुति भी जल्द ही वैगनआर का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल ला सकती है.
फिलहाल यह ईंधन दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा पंपों पर ही मिलेगा. लेकिन सरकार की योजना बहुत बड़ी है. पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार, साल 2026 के अंत तक पूरे भारत में 500 एथेनॉल स्टेशन खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 2027 तक बढ़ाकर 5000 आउटलेट्स तक ले जाया जाएगा. आने वाले समय में जैसे-जैसे नई फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां लॉन्च होंगी, वैसे-वैसे यह सस्ता ईंधन प्रदूषण कम करने और पैसे बचाने का एक बेहतरीन जरिया साबित होगा.
Q1. E85 ईंधन क्या है और यह रेगुलर पेट्रोल से कितना सस्ता है?
Ans. E85 एक एथेनॉल-ब्लेंडेड ईंधन है, जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल मिलाया जाता है. दिल्ली में नॉर्मल E20 पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर है, जबकि नया E85 ईंधन सिर्फ ₹82.12 प्रति लीटर में मिल रहा है. यानी यह रेगुलर पेट्रोल से पूरे ₹20 प्रति लीटर सस्ता है.
Q2. क्या मैं E85 ईंधन को अपनी सामान्य कार या बाइक में डलवा सकता हूँ?
Ans. बिल्कुल नहीं. E85 ईंधन का इस्तेमाल सामान्य पेट्रोल गाड़ियों में करने से उनका इंजन खराब हो सकता है. इसका उपयोग केवल विशेष रूप से निर्मित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (Flex-Fuel Vehicles या FFV) में ही किया जा सकता है, जो एथेनॉल के भारी मिश्रण को संभालने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं.
Q3. भारत में वर्तमान में कौन सी गाड़ियां E85 ईंधन पर चल सकती हैं?
Ans. भारत में अभी इसके ऑप्शन काफी सीमित हैं. वर्तमान में हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल (Hero Splendor+ Flex Fuel), हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल (Hero HF Deluxe Flex Fuel) और सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 एफएफवी (Suzuki Gixxer SF 250 FFV) जैसी गाड़ियां इसके लिए सर्टिफाइड हैं. मारुति सुजुकी भी जल्द ही वैगनआर का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल ला सकती है.
Q4. क्या E85 ईंधन डलवाने से गाड़ी के माइलेज पर कोई असर पड़ता है?
Ans. हां, E85 ईंधन डलवाने से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है. एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले लगभग एक-तिहाई कम ऊर्जा होती है. यही वजह है कि E85 पर चलने वाली गाड़ियों का माइलेज नॉर्मल E20 पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में 25% से 35% तक गिर सकता है.
Q5. कीमत कम होने के बावजूद क्या E85 ईंधन सचमुच पैसों की बचत करता है?
Ans. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं. पेट्रोल पंप पर आपको प्रति लीटर ₹20 की सीधी बचत जरूर दिखती है, लेकिन गाड़ी का माइलेज 25-35% कम होने के कारण गाड़ी में ईंधन की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में कम माइलेज के कारण पंप पर होने वाली यह बचत काफी हद तक बराबर (offset) हो जाती है.