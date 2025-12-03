संकरी जगहों पर भी मजे से पार्क हो जाती हैं ये 4 कारें, इन्हें ड्राइव करना भी है सबसे आसान

Easy to park cars: आजकल कार खरीदना आसान है लेकिन उसे सही जगह पर पार्क करना और सही तरीके से पार्क करना मुश्किल हो गया है. दरअसल इतनी गाड़ियां हो चुकी हैं कि पार्किंग की समस्या तेजी से पैर पसारने लगी है. ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसी कार है जो साइज में काफी बड़ी है तो दिक्कत और भी बढ़ जाती है और पार्किंग करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्क्रैच और डेन्ट लगने का खतरा बना होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी कारों की लिस्ट लेकर आए हैं जो संकरे से संकरे स्पेस में भी बड़े मजे से पार्क हो जाती हैं.

1. MG Comet EV (एमजी कॉमेट ईवी)

यह भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी लंबाई सिर्फ 2974 mm है. यह एक 2-डोर, 4-सीटर कार है, जो इसे अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट (Ultra-Compact) बनाती है. अपने छोटे आकार के कारण, इसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर खड़ी करना या तंग पार्किंग स्लॉट में लगाना सबसे आसान है. ये एक दमदार इलेक्ट्रिक कार है ऐसे में इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूद और शांत रहता है.

2. Maruti Suzuki Alto K10 (मारुति सुजुकी ऑल्टो K10)

मारुति की यह एंट्री-लेवल कार सालों से अपनी कॉम्पैक्ट साइज के लिए लोकप्रिय है. इसकी लंबाई लगभग 3530 mm है. ऑल्टो K10 का हल्का वजन और बेहतरीन विजिबिलिटी (Visibility) इसे नए ड्राइवरों के लिए भी सबसे आसान विकल्प बनाती है. इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत कम होता है, जो यू-टर्न लेने और संकरी जगह से निकलने में मदद करता है. इसमें AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) का विकल्प भी मिलता है, जिससे क्लच दबाने की परेशानी खत्म हो जाती है और ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान हो जाता है.

3. Maruti Suzuki S-Presso (मारुति सुजुकी एस-प्रेसो)

'माइक्रो एसयूवी' के रूप में जानी जाने वाली S-Presso की लंबाई लगभग 3565 mm है. ऑल्टो की तरह यह भी छोटी है, लेकिन इसकी थोड़ी ऊंची बनावट (Tall Boy Design) के कारण ड्राइवर को सड़क और कार के कोनों का बेहतर अंदाजा मिलता है, जिससे पार्किंग करते समय किनारों का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है. AMT वेरिएंट इसे शहर के ट्रैफिक और पार्किंग के लिए और भी सुविधाजनक बना देता है.

4. Tata Tiago (टाटा टियागो)

टियागो एक फुल-फ्लेज्ड हैचबैक (Hatchback) है, जिसकी लंबाई लगभग 3765 mm है, लेकिन यह अपनी श्रेणी में चलाने और पार्क करने के लिए सबसे आसान मानी जाती है. टाटा टियागो का सधा हुआ स्टीयरिंग (Well-Weighted Steering) और AMT गियरबॉक्स इसे भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण में बहुत सहज बनाता है. कॉम्पैक्ट डाइमेंशन (Compact Dimension) के साथ अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे आसानी से गड्ढों और ब्रेकरों को पार करने में मदद करती है.