Electric Car Vs CNG car...कौन सी कार है आपके लिए सबसे बेस्ट!
Advertisement
trendingNow12880216
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Electric Car Vs CNG car...कौन सी कार है आपके लिए सबसे बेस्ट!

Electric Car Vs CNG car: आज के समय में अगर किसी को कार खरीदना होता है तो उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है इलेक्ट्रिक कार लें या CNG कार, आज हम आपको दोनों में से कौन सा बेहतर होता है उसके बारे में बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Electric Car Vs CNG car...कौन सी कार है आपके लिए सबसे बेस्ट!

Electric Car Vs CNG car: इलेक्ट्रिक कार लें या CNG कार दोनों ही अपने अपने मामले में बेहतर हैं पर आज हम आपको इन दोनों में आपके लिए कौन सा अधिक फायदेमंद होगा उसके बारे में बताएंगे, CNG कारों की बात करें तो इनकी शुरुआती कीमत में इलेक्ट्रिक कारों से सस्ती होती हैं, अगर आपका बजट कम है तो आपके CNG कार बेस्ट होगा, वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इनकी कीमत बहुत अधिक होती हैं 

लगने वाला खर्च 

अगर  दोनों कारों में लगने वाले खर्च की बात करे तो इलेक्ट्रिक कारें इस मामले में आगे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों में पेट्रोल, डीजल या CNG में लगने वाले खर्च से काफी कम है, जैसे अगर आप कार को 100 किलोमीटर चलाते हैं तो इसमें इस्तेमाल किए गए उर्जा का खर्च 70 से 100 रुपये तक हो सकती है पर वहीं  CNG कार में यही दूरी तय करने में लगभग 200 से 250 रुपये लग सकते हैं.

मेंटेनेंस

इलेक्ट्रिक कारों में मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि इसमें इंजन और गियरबॉक्स जैसे पार्ट्स नहीं होते हैं जिसके कारण आप बिना मेंटेनेंस के भी कार को चला सकते हैं साथ ही अगर CNG कारों की बात करें तो इसमें किट और ट्यूनिंग पर समय-समय पर खर्च करना पड़ सकता है

रेंज 

CNG कारों और इलेक्ट्रिक कारों की रेंज की बात करें तो CNG कारों का टैंक एक बार फुल करने के बाद 200 से 300 किलोमीटर आसानी से चल सकती है साथ ही CNG स्टेशन भी अब ज्यादातर शहरों में मिल जाते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बात करे तो इसका रेंज बहुत अधिक है पर इसका चार्जिंग स्टेशन हर जगह उपलब्ध नही हैं.

पर्यावरण
CNG कारों और इलेक्ट्रिक कारों को पर्यावरण के नजर से देखे तो इसमें दोनों ही ऑप्शन पेट्रोल और डीजल से अच्छा है CNG कारें धुएं में कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, लेकिन थोड़े मात्रा में इनसे प्रदूषण होता है पर इलेक्ट्रिक कारें बिलकुल भी प्रदुषण नहीं करती हैं, अगर आप कार लेने का प्लान बना चुके हैं तो इलेक्ट्रिक कार को आप लिस्ट में जोड़ सकते हैं क्योंकि ये कई मामलों में CNG कारों से बेहतर है.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Electric Car Vs CNG car

Trending news

आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Delhi stray dogs
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
;