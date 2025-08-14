Electric Car Vs CNG car...कौन सी कार है आपके लिए सबसे बेस्ट!

Electric Car Vs CNG car: इलेक्ट्रिक कार लें या CNG कार दोनों ही अपने अपने मामले में बेहतर हैं पर आज हम आपको इन दोनों में आपके लिए कौन सा अधिक फायदेमंद होगा उसके बारे में बताएंगे, CNG कारों की बात करें तो इनकी शुरुआती कीमत में इलेक्ट्रिक कारों से सस्ती होती हैं, अगर आपका बजट कम है तो आपके CNG कार बेस्ट होगा, वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इनकी कीमत बहुत अधिक होती हैं

लगने वाला खर्च

अगर दोनों कारों में लगने वाले खर्च की बात करे तो इलेक्ट्रिक कारें इस मामले में आगे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों में पेट्रोल, डीजल या CNG में लगने वाले खर्च से काफी कम है, जैसे अगर आप कार को 100 किलोमीटर चलाते हैं तो इसमें इस्तेमाल किए गए उर्जा का खर्च 70 से 100 रुपये तक हो सकती है पर वहीं CNG कार में यही दूरी तय करने में लगभग 200 से 250 रुपये लग सकते हैं.

मेंटेनेंस

इलेक्ट्रिक कारों में मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि इसमें इंजन और गियरबॉक्स जैसे पार्ट्स नहीं होते हैं जिसके कारण आप बिना मेंटेनेंस के भी कार को चला सकते हैं साथ ही अगर CNG कारों की बात करें तो इसमें किट और ट्यूनिंग पर समय-समय पर खर्च करना पड़ सकता है

रेंज

CNG कारों और इलेक्ट्रिक कारों की रेंज की बात करें तो CNG कारों का टैंक एक बार फुल करने के बाद 200 से 300 किलोमीटर आसानी से चल सकती है साथ ही CNG स्टेशन भी अब ज्यादातर शहरों में मिल जाते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कारों की बात करे तो इसका रेंज बहुत अधिक है पर इसका चार्जिंग स्टेशन हर जगह उपलब्ध नही हैं.

पर्यावरण

CNG कारों और इलेक्ट्रिक कारों को पर्यावरण के नजर से देखे तो इसमें दोनों ही ऑप्शन पेट्रोल और डीजल से अच्छा है CNG कारें धुएं में कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, लेकिन थोड़े मात्रा में इनसे प्रदूषण होता है पर इलेक्ट्रिक कारें बिलकुल भी प्रदुषण नहीं करती हैं, अगर आप कार लेने का प्लान बना चुके हैं तो इलेक्ट्रिक कार को आप लिस्ट में जोड़ सकते हैं क्योंकि ये कई मामलों में CNG कारों से बेहतर है.