पेट्रोल-डीजल कारों की छुट्टी! ये हैं 300 किमी से ज्यादा रेंज वाली शानदार इलेक्ट्रिक कारें, कम खर्च में तय करें लंबी दूरी

Electric Cars: टाटा मोटर्स के पास 300 km से अधिक रेंज वाले कई विकल्प हैं. Tata Nexon EV और Tata Punch EV इस कैटेगरी में सबसे लोकप्रिय हैं. पंच ईवी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट 365 km तक की रेंज देता है.. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:59 AM IST
Electric Cars: पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों की तकनीक में बड़े बदलाव आए हैं, जहां पहले इलेक्ट्रिक कारों को केवल शहर के अंदर चलाने के लिए परफेक्ट माना जाता था, वहीं अब 300 km से ज्यादा की रेंज वाली कारों ने इस धारणा को बदल दिया है. लंबी रेंज होने से अब लोग इन गाड़ियों से बिना किसी इंटर स्टेट ट्रिप्स भी कर रहे हैं. इन कारों का रनिंग कॉस्ट पेट्रोल-डीजल के मुकाबले 80% तक कम होता है.

टाटा मोटर्स
टाटा मोटर्स के पास 300 km से अधिक रेंज वाले कई विकल्प हैं. Tata Nexon EV और Tata Punch EV इस कैटेगरी में सबसे लोकप्रिय हैं. पंच ईवी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट 365 km तक की रेंज देता है, वहीं नेक्सॉन ईवी का लॉंग रेंज मॉडल 465 km तक की दूरी तय कर सकता है. ये गाड़ियां न केवल अच्छी रेंज देती हैं, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी 5-स्टार रेटिंग के साथ आती हैं.

एमजी और हुंडई
प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो c एक बेहद भरोसेमंद नाम है, जो सिंगल चार्ज पर लगभग 461 km की रेंज प्रदान करती है. इसी तरह, Hyundai Ioniq 5 अपनी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग और 631 km की सर्टिफाइड रेंज के साथ लग्जरी और परफॉरमेंस का अनूठा संगम पेश करती है. इन कारों में न केवल लंबी दूरी तय करने की क्षमता है, बल्कि इनका पिक-अप और टॉर्क डीजल कारों को भी पीछे छोड़ देता है.

बजट में लंबी रेंज
अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो भी लंबी रेंज का सपना पूरा हो सकता है. Tata Tiago EV का लॉन्ग रेंज वर्जन 315 km की रेंज देता है, जो इसे डेली सिटी कम्यूट के लिए बेस्ट बनाता है. इसके अलावा, Citroen eC3 भी लगभग 320 km की रेंज के साथ एक व्यावहारिक ऑप्शन के रूप में उभरी है. ये गाड़ियां उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना चाहते हैं.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बचत 
इन कारों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण भारत में तेजी से फैलता चार्जिंग नेटवर्क भी है. आजकल हाईवे पर हर 50-100 km पर फास्ट चार्जर्स उपलब्ध हैं, जिससे 300+ किमी रेंज वाली कारों को चार्ज करना आसान हो गया है. आर्थिक रूप से देखें तो जहां पेट्रोल कार का खर्च Rs 7-10 प्रति किलोमीटर आता है, वहीं इन इलेक्ट्रिक कारों का खर्च मात्र Rs 1-1.5 प्रति किलोमीटर ही रहता है.

क्या अब ईवी खरीदने का सही समय है?
300 किमी से ज्यादा रेंज वाली इन कारों ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य इलेक्ट्रिक ही है. बेहतरीन रेंज, आधुनिक फीचर्स जैसे ADAS, और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी (फेम-2 और रोड टैक्स छूट) इन्हें एक समझदारी भरा निवेश बनाती हैं. अगर आप प्रदूषण मुक्त और कम खर्चीली ड्राइविंग का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इन मॉडल्स में से किसी एक को चुनना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Electric car

