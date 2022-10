Electric Scooter की बैटरी फटने से 7 साल के बच्चे की मौत, चार्ज करते वक्त हुआ धमाका

Electric Scooter Battery Fire: इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का एक ताजा मामला सामने आया है. मुंबई में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी फटने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई है. पालघर के वसई में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक-स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस की मानें तो इसका मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू की गई.ब्लास्ट के चलते 7 साल का शब्बीर अंसारी 70 प्रतिशत से ज्यादा जल गया था.

जानकारी के मुताबिक, जब धमाका हुआ उस वक्त लड़का और उसकी दादी हॉल में सो रहे थे. अंसारी के पिता ने चार्जिंग के लिए ईवी की बैटरी प्लग की. जैसी ही बैटरी फटी तो अंसारी और उसकी दादी जाग गए. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बैटरी में आग लगने की घटना 23 सितंबर को सुबह करीब 4:30 बजे हुई. दादी को मामूली चोटें आईं, जबकि अंसारी 70 प्रतिशत से अधिक जल गया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने उनकी मौत हो घई.

Maharashtra | A 7-year-old child died during treatment today after getting critically injured in an e-scooter blast that occurred while it was getting charged in Vasai, Palghar. Case registered; further investigation initiated: Manikpur Police Station

— ANI (@ANI) October 2, 2022