इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बार चार्ज करके ले जाएं लंबी दूरी तक, जान लें रेंज बढ़ाने का सबसे जोरदार तरीका

Electric Scooter Range: इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज पर सबसे सीधा असर आपकी राइडिंग स्टाइल का पड़ता है. पेट्रोल स्कूटर के विपरीत, ई-स्कूटर का थ्रॉटल तुरंत पावर देता है, लेकिन अचानक तेज रफ्तार पकड़ना बैटरी को बहुत तेजी से खत्म करता है. 

Reported By:  Vineet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:23 PM IST
Electric Scooter Range: भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर अब एक जरूरत बन चुके हैं, लेकिन अक्सर यूजर्स को शिकायत रहती है कि उन्हें वह रेंज नहीं मिल रही जिसका कंपनी दावा करती है. असल में, आपकी ड्राइविंग और चार्जिंग की हैबिट्स ये तय करती हैं कि आपका स्कूटर एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक जाएगा. 

इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बढ़ाने के तरीके
इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज पर सबसे सीधा असर आपकी राइडिंग स्टाइल का पड़ता है. पेट्रोल स्कूटर के विपरीत, ई-स्कूटर का थ्रॉटल तुरंत पावर देता है, लेकिन अचानक तेज रफ्तार पकड़ना बैटरी को बहुत तेजी से खत्म करता है. रेंज बढ़ाने का सबसे पहला मंत्र है 'स्मूद एक्सेलेरेशन'. अगर आप धीरे-धीरे रफ्तार बढ़ाते हैं और एक समान गति बनाए रखते हैं, तो आपकी रियल-वर्ल्ड रेंज में काफी सुधार होता है. साथ ही, ट्रैफिक में अचानक ब्रेक लगाने के बजाय दूर से ही थ्रॉटल छोड़ देना एनर्जी बचाने में मदद करता है.

राइडिंग मोड और टायर प्रेशर 
ज्यादातर हाइटेक ई-स्कूटर्स में इको, राइड और स्पोर्ट जैसे राइडिंग मोड दिए जाते हैं. शहर के भारी ट्रैफिक में 'इको मोड' का इस्तेमाल सबसे समझदारी भरा है क्योंकि यह पावर को सीमित कर बैटरी बचाता है. इसके अलावा, टायर प्रेशर को कभी नजरअंदाज न करें. कम हवा वाले टायर सड़क पर घर्षण बढ़ाते हैं, जिससे मोटर को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और बैटरी जल्दी ड्रेन होती है. हर 10-15 दिन में टायर प्रेशर चेक करना रेंज बढ़ाने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है.

वेट मैनेजमेंट 
स्कूटर पर लदा अतिरिक्त वजन सीधे तौर पर एफिशिएंसी को कम करता है. अगर आप भारी सामान या लगातार पिलियन के साथ चलते हैं, तो बैटरी की खपत बढ़ जाती है. लंबी दूरी तय करनी हो तो सामान हल्का रखे. साथ ही, पार्किंग का भी बड़ा रोल है; तेज धूप में स्कूटर खड़ा करने से बैटरी का तापमान बढ़ता है जिससे उसकी एफीशिएंसी घटती है. कोशिश करें कि स्कूटर को हमेशा छांव में पार्क करें. 

चार्जिंग का सही तरीका 
बैटरी की लाइफ और रेंज के लिए चार्जिंग का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है. बैटरी को कभी भी 0% तक डिस्चार्ज न होने दें; इसे हमेशा 20% से 80% के बीच रखना आदर्श माना जाता है. हालांकि फास्ट चार्जिंग सुविधाजनक है, लेकिन रोजाना घर पर 'नॉर्मल चार्जिंग' करना बैटरी हेल्थ के लिए ज्यादा सुरक्षित है. इसके अलावा, अपने स्कूटर के सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करते रहें. कंपनियां अक्सर अपडेट के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) में सुधार करती हैं, जिससे रेंज बेहतर हो जाती है.

रूट प्लानिंग और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग
एक समझदार राइडर वही है जो रास्ता चुनने में समझदारी दिखाए. भारी ट्रैफिक और बार-बार रुकने वाले रास्तों पर बैटरी ज्यादा खर्च होती है. नेविगेशन की मदद से ऐसा रास्ता चुनें जहां चढ़ाई कम हो और ट्रैफिक स्मूद हो. अगर आपके स्कूटर में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर है, तो ढलान पर या रुकते समय इसका इस्तेमाल करें इससे स्कूटर को कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर मिल जाते हैं.

Vineet Singh

electric scooter

