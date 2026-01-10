TVS-Bajaj के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर दनादन खरीद रहे ग्राहक, धड़ल्ले से खाली हो रहा स्टॉक

Advertisement
EV Two Wheeler Sale: साल 2025 में पारंपरिक ऑटो कंपनियों ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर कब्जा जमा लिया है. TVS Motor ने 2,98,881 यूनिट्स बेचकर नंबर-1 का स्थान हासिल किया और 35% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 05:01 PM IST
EV Two Wheeler Sale: भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग लगातार बढ़ रही है. कैलेंडर ईयर 2025 में कुल 12.8 लाख यूनिट्स की रिटेल बिक्री दर्ज की गई, जो 2024 (11.49 लाख यूनिट्स) के मुकाबले 11.36% ज्यादा है. हालांकि बाजार बढ़ रहा है, लेकिन ग्राहकों का रुझान अब नए स्टार्टअप्स के बजाय भरोसेमंद और पुराने ब्रांड्स (Legacy OEMs) की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है.

TVS और Bajaj बने नए मार्केट लीडर
साल 2025 में पारंपरिक ऑटो कंपनियों ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर कब्जा जमा लिया है. TVS Motor ने 2,98,881 यूनिट्स बेचकर नंबर-1 का स्थान हासिल किया और 35% की शानदार ग्रोथ दर्ज की. वहीं, Bajaj Auto ने भी 2,69,847 यूनिट्स की बिक्री के साथ करीब 39% की बढ़त हासिल की. इन दोनों कंपनियों की सफलता के पीछे इनका मजबूत सर्विस नेटवर्क और भरोसेमंद 'चेतक' व 'iQube' जैसे प्रोडक्ट्स हैं.

Ola Electric को लगा बड़ा झटका
एक समय बाजार पर एकतरफा राज करने वाली Ola Electric के लिए 2025 काफी चुनौतीपूर्ण रहा. कपनी की बिक्री में 51.11% की भारी गिरावट आई है. साल 2024 में जहां ओला ने 4 लाख से ज्यादा स्कूटर बेचे थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा सिमटकर 1.99 लाख यूनिट्स पर रह गया. बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की बदलती पसंद ने ओला की बाजार हिस्सेदारी को काफी प्रभावित किया है.

Ather की लंबी छलांग और Hero की रफ़्तार
स्टार्टअप्स में Ather Energy ने अपनी स्थिति मजबूत की है. कपनी ने 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर करीब 59% की ग्रोथ हासिल की. वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Hero MotoCorp ने अपने 'Vida' ब्रांड के दम पर सबसे तेज 149.74% की ग्रोथ दर्ज की है. हीरो ने 1.09 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर बाजार में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है.

छोटे ब्रांड्स का रहे आगे 
रिपोर्ट के अनुसार, River जैसे नए ब्रांड्स ने 500% से ज्यादा की रिकॉर् ग्रोथ दर्ज की है, जो प्रीमियम डिजाइन वाले स्कूटर्स की माग को दर्शाता है. कुल मिलाकर, 2025 ने यह साफ कर दिया है कि अब केवल विज्ञापन के दम पर नही, बल्कि बेहतर सर्विस और क्वालिटी के दम पर ही इलेक्ट्रिक बाजार में टिका जा सकता है. साल 2026 में कंपनियों के बीच यह प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होने की उम्मीद है.

