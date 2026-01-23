अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भी आएगी इंजन की आवाज, सरकार ला रही नया नियम

Electric Car AI Noise: इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत और शोर-रहित चलना है, लेकिन यही खामोशी भारतीय सड़कों पर पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए खतरा बनती जा रही है. भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में लोग वाहनों की आहट उनके इंजन की आवाज से पहचानते हैं. इस समस्या को देखते हुए, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 'आर्टिफिशियल साउंड अलर्ट' (AVAS) अनिवार्य कर दिया है, जिसे अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा.

क्या है AVAS और यह कैसे काम करेगा?

आर्टिफिशियल व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (AVAS) एक ऐसी तकनीक है जो इलेक्ट्रिक वाहन के धीमी गति पर होने के दौरान एक आर्टीफिशियल आवाज पैदा करती है. यह नियम दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया—सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर समान रूप से लागू होगा. जब वाहन की रफ्तार 20 किमी/घंटा या उससे कम होगी, तो यह सिस्टम एक कम स्तर की आर्टीफिशियल आवाज निकालेगा, जिससे आस-पास के लोगों को वाहन के आने का संकेत मिल सके.

पैदल यात्रियों और बच्चों के लिए जीवनरक्षक

ईवी (EV) का इंजन शोर नहीं करता, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों और आवासीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है. विशेष रूप से स्कूली बच्चे और बुजुर्ग, जो अक्सर वाहन की दूरी का अंदाजा उसकी आवाज से लगाते हैं, उनके लिए यह नया नियम सुरक्षा कवच का काम करेगा. यह आवाज ऐसी होगी जो स्पष्ट सुनाई देगी लेकिन नॉइज प्रदूषण (Noise Pollution) नहीं फैलाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा और शांति के बीच संतुलन बना रहेगा.

भारतीय बाजार में तैयारी

भारत में कई ईवी निर्माता पहले से ही अपनी गाड़ियों में सुरक्षा के लिए आर्टीफिशियल साउंड सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन अब इसे सरकारी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है. यह कदम भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ढांचे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. यह बदलाव न केवल शहरी भीड़भाड़ वाले इलाकों में हादसों को कम करेगा, बल्कि लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति भरोसा भी बढ़ाएगा.

नॉइज पॉल्यूशन के बिना बेहतर सुरक्षा

अक्सर लोग चिंता करते हैं कि इससे शहरों में शोर बढ़ेगा, लेकिन ARAI ने स्पष्ट किया है कि यह आर्टीफिशियल आवाज प्राकृतिक आवाजों से अलग और स्पष्ट होगी, फिर भी यह इतनी तेज नहीं होगी कि शोर का कारण बने. यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वच्छ और शांत ड्राइविंग का आनंद भी बना रहे और राहगीर भी सुरक्षित रहें. अक्टूबर 2026 से भारत की सड़कों पर दौड़ने वाला हर नया इलेक्ट्रिक वाहन इस नई 'आवाज' के साथ अपनी पहचान बनाएगा.