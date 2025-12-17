नहीं रहा एलन मस्क की खुशी का ठिकाना, इस गाड़ी ने सेफ्टी टेस्ट में रच डाला इतिहास

2025 Tesla Cyber Truck: आमतौर पर पिकअप ट्रक अपने भारी वजन, ऊंचे राइड हाइट और साइज के कारण सुरक्षा परीक्षणो में जूझते रहते हैं. इसी वजह से पैदल यात्रियों की सुरक्षा और क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट कठिन हो जाता है.
2025 Tesla Cyber Truck: साल 2025 के आखिर में ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बड़ी खबर सामने आई है. इलेक्ट्रिक वाहनों की दिग्गज कंपनी टेस्ला के Cybertruck ने सुरक्षा के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है. इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी (IIHS) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2025 टेस्ला साइबरट्रक को सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक घोषित किया गया है.
इकलौता 'Top Safety Pick+' पिकअप
IIHS ने इस साल 20 नए वाहनों का परीक्षण किया, जिसमें से केवल 16 ही कोई अवॉर्ड जीत पाए. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि परीक्षण किए गए सभी ट्रकों में से केवल Tesla Cybertruck ही 'Top Safety Pick+' रेटिंग हासिल करने में कामयाब रहा. अप्रैल 2025 के बाद बने मॉडल्स में किए गए क्रैश परफॉर्मेंस अपडेट्स ने इसे इस साल का सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक वाहन बना दिया है.
पिछड़ गईं ये गाड़ियां
सुरक्षा के इस कड़े मुकाबले में टेस्ला ने फोर्ड F-150, जीप ग्लेडिएटर और रैम 1500 क्रू कैब जैसे पारंपरिक और लोकप्रिय ट्रकों को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, ये पारंपरिक ट्रक सुरक्षा तकनीक की कमी के कारण नहीं, बल्कि IIHS के नए और कठिन क्रैश सेनेरियों पर खरा न उतर पाने की वजह से पिछड़ गए.
क्रैश टेस्ट रिपोर्ट
साइबरट्रक ने इन कैटेगरीज में शानदार प्रदर्शन किया:
क्रैशवर्थनेस: फ्रंट और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसे "Good" रेटिंग मिली, जो इसकी मजबूत बनावट को दर्शाती है.
क्रैश से बचाव: इसकी हेडलाइट्स और पैदल यात्री पहचान प्रणाली (Pedestrian Detection) को भी "Good" रेटिंग दी गई.
सेफ्टी फीचर्स: ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और लेन डिपार्चर वॉर्निंग जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स ने इसकी रेटिंग को और मजबूत बनाया.
कमी: हालांकि, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स में इसे "Marginal" और बच्चों की सुरक्षा (LATCH) के मामले में "Acceptable" स्कोर मिला.
ट्रकों के लिए बढ़ती चुनौती
आमतौर पर पिकअप ट्रक अपने भारी वजन, ऊंचे राइड हाइट और साइज के कारण सुरक्षा परीक्षणो में जूझते रहते हैं. इसी वजह से पैदल यात्रियों की सुरक्षा और क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट कठिन हो जाता है. लेटेस्ट टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि पुराने ट्रक डिजाइन और नए दौर के सुरक्षा मानकों के बीच का गैप बढ़ता जा रही है, जिसे टेस्ला ने अपनी हाइटेक इंजीनियरिंग से कर कर दिया है.