Tesla की भारत में एंट्री को लेकर एलन मस्क ने किया जरूरी ट्वीट, जानें क्या बोले कंपनी के बॉस

Elon Musk On Tesla India: लंबे समय से ये बातें मीडिया और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में चल रही है कि टेस्ला भारत में एंट्री करने वाली है. इस बात पर सारा मामला साफ किया है टेस्ला (Tesla) के एलन मस्क (Elon Musk) ने, उन्होंने 27 मई को Twitter के माध्यम से ये कहा है कि टेस्ला ऐसी किसी जगह पर प्रोडक्शन प्लांट शुरू नहीं करने वाली जहां उन्हें पहले कार बेचने और उनकी सर्विस उपलब्ध कराने की अनुमति ना हो. एक ट्विटर यूजर के सवाल का जवाब देते हुए एलन मस्क ने ये बात कही है जिसमें टेस्ला के भारत में प्रोडक्शन प्लांट खोलने पर सवाल पूछा गया था.

What about Tesla ?

Is Tesla manufacturing a plant in India in future?

— Madhu sudhan V (@madhusudhanv96) May 27, 2022