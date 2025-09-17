Tesla कार में फंसे बच्चे, तोड़ना पड़ा कांच, Elon Musk की कंपनी पर उठे सेफ्टी को लेकर सवाल
DNA Analysis: Tesla की कारों के लिए पूरी दुनिया में दीवानगी देखने को मिलती है. इस लग्जरी कार का सपना हर शख्स की आंखों में होता है. लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि इस एडवांस फीचर वाली कार में हाल ही में ऐसी खराबी दिखी की कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा.

Sep 17, 2025
DNA Analysis on Tesla Cars Door Prob: Elon Musk की कंपनी Tesla की कारें इस समय देश की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कारों में से एक है. तमाम कारों में टेस्ला की कार वैसी ही लग्जरी मानी जाती है, जैसे मोबाइल में iPhone है. इसे खरीदने की चाह लगभग हर अमीर आदमी की रहती है. आप उसे सफल लोगों के लिए सपनों की गाड़ी भी कह सकते हैं. अगर आप भी टेस्ला की हाईटेक फिचर्स वाली कार खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. आज हम इस महंगी लग्जरी कार की खामी के बारे में बात करने वाले हैं.

बहुत बड़ा है Tesla का मार्केट
एलन मस्क की कंपनी में बनने वाली इलेक्ट्रिक कार का अमेरिका में बहुत बड़ा बाजार है. अमेरिका में 100 में से 46 इलेक्ट्रिक कार सिर्फ टेस्ला कंपनी की ही बिकती है. बता दें कि इसी साल जुलाई में टेस्ला ने भारत में भी अपनी इस कार को लॉन्च कर दिया है. सितंबर के महीने में ही उसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है. भारत में अब तक सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें टेस्ला की Y मॉडल की कार मिल पाई है, जबकि लगभग 600 लोग अब भी ऐसे हैं, जिन्होंने इस गाड़ी बुक करवाई है और फिलहाल वे इस इंतजार में है कि उन्हें कब अपनी कार मिल पाएगी.

INOX ग्रुप के डायरेक्टर ने दिखाई थी एक्साइटमेंट
Tesla की कार के लिए लोगों का एक्साइटमेंड का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब INOX ग्रुप के डायरेक्टर को अपनी टेस्ला की कार मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया X प्लेफॉर्म पर एलन मस्क को टैग करते हुए बताया कि उन्होंने 2017 से इस वक्त का बेसब्री से इंतजार किया है.

काम मे दिखी खराबी
हालांकि, जिस कार को लेकर लोगों में इतना जबरदस्त क्रेज है, उसमें कई ऐसी खामियां भी देखने को मिली है, जिसने टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले सामने हैं जिसकी वजह से लाखों रुपये खर्च कर इस एडवांस टेक्नोलॉजी की कार खरीदने वाले लोग अब डर गए हैं.

सामने आया डराने वाला मामला
दरअसल, अमेरिका में एक शख्स के पास टेस्ला की सबसे पॉपुलर Y मॉडल की एक कार है. इसकी पिछली सीट पर उनके बच्चे बैठे हुए थे. कार को पार्क करने के बाद जब शख्स ने बच्चे को उतारने के लिए गेट खोला तो गेट खुला ही नहीं खुला. गेट के हैंडल ने काम करना बंद कर दिया. ऐसे में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो शख्स ने आखिरकार कार के दरवाजा का शीशा तोड़कर अपने बच्चों को बाहर निकाला. यह घटना वाकई डरा देने वाली है. टेस्ला ने हाईटेक फिचर्स, एडवांस टेक्ननोलॉजी, लंबी रेंज, ज्यादा जगह, बैठने में आरामदायक और बेहतरीन सेफ्टी फिचर्स का जबरदस्त प्रमोशन करते हुए अपनी कार को मार्केट में लॉन्ट किया था.

भारत में इतनी महंगी है टेस्ला की काम
भारत में टेस्ला की इस कार की शुरुआती कीमत ही करीब 40 लाख रूपये रखी गई है. आज हजारों लोग बेसब्री से जिस कार डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं, उस कार को लेकर आई ये घटना हर किसी को परेशान कर सकती है. वहीं, अमेरिकी परिवहन सुरक्षा एजेंसी के पास टेस्ला की कार से जुड़े ऐसे 9 मामले दर्ज हुए हैं. इस वजह से अब नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने कार में इलेक्ट्रिक डोर हैंडल की खराबी की जांच शुरू कर दी है.  एजेंसी ने 1 लाख 74 हजार कारों की जांच का आदेश दिया है. ये वो कारें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2021 में हुई थी.

जांच में सामने आई ये बात
शुरुआती जांच में पता चला है कि जब इलेक्ट्रिक डोर लॉक को गाड़ी से पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता, तब दरवाजा खुलने में दिक्कत हो रही है. कई बार लो वोल्टेज बैट्री को बदलने पर ही गड़बड़ी ठीक हो गई. लेकिन डराने वाली बात ये है कि कार मालिकों को बैटरी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब और किस वक्त उनकी कार का डोर लॉक काम करना बंद कर चुका है.

मैन्युअल डोर रिलीज का भी ऑप्शन
वैसे तो टेस्ला की कारों में मैन्युअल डोर रिलीज का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. ऐसे में यह खामी सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मुद्दा बन रहा है. लाखों रूपये खर्च कर लोग बेहतरीन सेफ्टी और एडवांस फीचर वाली लग्जरी कार खरीदते हैं और उसमें अगर इस तरह की खराबी मिल जाए तो लोगों को ठगा हुआ महसूस होगा.

;