एलन मस्क का सीक्रेट गैराज: अंतरिक्ष में तैरती कार से लेकर जेम्स बॉन्ड की पनडुब्बी तक, कलेक्शन में हैं 6 सबसे धांसू गाड़ियां

Elon Musk Car Collection: एलन मस्क का नाम आते ही जहन में रॉकेट और AI का ख्याल आता है, लेकिन असल में मस्क कई और चीजों के शौकीन हैं जिनमें उनका लग्जरी कार कलेक्शन भी शामिल है. इस कलेक्शन में जो गाड़ियां मौजूद हैं वो आम लग्जरी कारें नहीं है बल्कि वो असल में जोरदार इंजीनियरिंग का नमूना हैं. उनके कलेक्शन में ऐसी 6 ऐतिहासिक और दुर्लभ कारें शामिल हैं जो शायद ही आपको दुनिया में कहीं भी सड़कों पर रफ्तार भरती हुईं दिखाई पड़ सकती हैं.

2. टेस्ला रोडस्टर

मस्क के कलेक्शन की सबसे चर्चित गाड़ी फर्स्ट जेनेरेशन की Tesla Roadster है. यह कोई साधारण कार नहीं है; 2018 में मस्क ने इसे SpaceX के Falcon Heavy रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया था. 'स्टारमैन' नामक पुतले के साथ यह कार आज भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है. Lotus Elise के चेसिस पर बनी इस कार ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें न केवल तेज हो सकती हैं, बल्कि रोमांचक भी हो सकती हैं.

3. जेम्स बॉन्ड की 'सबमरीन' कार

मस्क के पास 1976 Lotus Esprit Series 1 भी है, जिसे 1977 की जेम्स बॉन्ड फिल्म 'द स्पाई हू लव्ड मी' में देखा गया था. 'वेट नेली' के नाम से मशहूर यह कार फिल्म में एक पनडुब्बी में बदल जाती थी. मस्क ने 2013 में इसे नीलामी में खरीदा था. दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने संकेत दिया था कि वे इसे वास्तव में एक वर्किंग इलेक्ट्रिक सबमरीन में बदलने की कोशिश करेंगे.

4. जगुआर और मैकलारेन

मस्क के गैराज में 1967 Jaguar E-Type रोडस्टर भी रही है, जिसे वे महज 17 साल की उम्र से पाना चाहते थे. अपनी लंबी नोज और शानदार बनावट के कारण इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत कार माना जाता है. इसके अलावा, उनके पास 1990 के दशक की मशहूर McLaren F1 भी थी. यह 3 सीटो वाली सुपरकार अपनी बेमिसाल परफॉरमेंस के लिए जानी जाती है, जिसकी कीमत आज करोड़ों डॉलर में है.

5. फोर्ड मॉडल टी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्क के पास 1920 के दशक की एक Ford Model T भी रही है. भले ही यह कोई सुपरकार न हो, लेकिन यह उस तकनीकी क्रांति का प्रतीक है जिसने मास-प्रोडक्शन के जरिए पूरी दुनिया को पहियों पर ला खड़ा किया था. मस्क का इस कार में दिलचस्पी लेना यह दिखाता है कि वे टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेनरी फोर्ड के विजन से कितने प्रभावित रहे हैं.

6. पोर्शे 911 टर्बो एस

मस्क के कलेक्शन को Porsche 911 Turbo S (997 Generation) ने भी पूरा किया है. यह कार अपनी विस्फोटक रफ्तार और डेली इस्तेमाल की सुगमता के लिए जानी जाती है. भले ही मस्क अब खुद इलेक्ट्रिक कारों के सबसे बड़े प्रमोटर हैं, लेकिन पोर्शे जैसी लीजेडरी पेट्रोल कार उनके गैराज का हिस्सा रही है. यह कार प्रेमियों के लिए आज भी एक 'ड्रीम कार' की श्रेणी में आती है.