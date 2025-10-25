Advertisement
बाइक में जरूर लगवाएं ये 4 एक्सेसरीज, मजेदार तरीके से कट जाएंगी लॉंग राइड्स

Essential Bike Accessories: बाइक राइडिंग के शौकीनों के बीच ये एक्सेसरीज बेहद ही कॉमन हैं और आप भी अगर राइडिंग का शौक रखते हैं तो आज ही अपनी बाइक के लिए ये एक्सेसरीज ले आएं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:10 PM IST
बाइक में जरूर लगवाएं ये 4 एक्सेसरीज, मजेदार तरीके से कट जाएंगी लॉंग राइड्स

Essential Bike Accessories: अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ लगातार बाइक राइड्स पर जाते रहते हैं तो आपके पास कुछ जरूरी बाइक एक्सेसरीज का होना बेहद ही जरूरी है. इन एक्सेसरीज की मदद से आप अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं. चलिए जानते हैं ये एक्सेसरीज कौन सी हैं. 

टैंक बैग या सैडल बैग: लंबी दूरी की यात्रा पर सबसे ज़रूरी है आपका सामान. टैंक बैग (जो टंकी पर मैग्नेट या पट्टियों से फिट होता है) आपके छोटे और ज़रूरी सामान जैसे फ़ोन, वॉलेट और पानी की बोतल को आसानी से पहुँचाने लायक रखता है. वहीं, सैडल बैग या पैनियर (जो बाइक के दोनों ओर लगते हैं) कपड़े और बड़े सामान के लिए पर्याप्त जगह देते हैं. सही लगेज सिस्टम होने से राइडिंग के दौरान आपको पीठ पर भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता और सफ़र हल्का महसूस होता है.

क्रूज़ थ्रॉटल असिस्ट / थ्रॉटल लॉक: लगातार लंबी दूरी पर एक्सीलरेटर (थ्रॉटल) को पकड़कर रखने से आपकी कलाई और हथेली थक जाती है. क्रूज़ असिस्ट या थ्रॉटल लॉक एक साधारण गैजेट है जो आपके थ्रॉटल को एक निश्चित स्थिति में लॉक कर देता है. इससे आपको बार-बार स्पीड बनाए रखने के लिए कलाई घुमानी नहीं पड़ती और आप कुछ देर के लिए अपनी हथेली को आराम दे सकते हैं. यह हाईवे पर एक समान रफ़्तार से चलने के लिए बहुत काम आता है.

मोबाइल होल्डर और USB चार्जर: आज के समय में नेविगेशन (रास्ता देखने) के लिए फ़ोन बहुत ज़रूरी है. एक मजबूत मोबाइल होल्डर आपके फ़ोन को हैंडलबार पर सुरक्षित रखता है ताकि आप बिना रुके रास्ता देख सकें. इसके साथ ही, एक अच्छी क्वालिटी का USB चार्जर लगवाएँ. लंबी राइड में बैटरी डाउन होने की चिंता ख़त्म हो जाएगी और आपका फ़ोन हमेशा चार्ज रहेगा, जिससे आप संपर्क में रह सकते हैं और इमरजेंसी में मदद ले सकते हैं.

टायर इन्फ्लेटर और पंचर रिपेयर किट: सुनसान रास्ते पर अगर टायर पंचर हो जाए, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. ऐसे में टायर इन्फ्लेटर (हवा भरने वाला यंत्र) और पंचर रिपेयर किट आपके सबसे बड़े साथी हैं. ट्यूबलेस टायरों के लिए यह किट आपको मिनटों में पंचर ठीक करके टायर में हवा भरने देती है, जिससे आपको मैकेनिक की दुकान तक पहुँचने में आसानी होती है. यह एक्सेसरी आपको मुसीबत में फँसने से बचाती है और आपकी यात्रा को बाधित नहीं होने देती.

