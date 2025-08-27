हवा भरने से लेकर पंक्चर लगाने तक, कार में साथ रखना ना भूलें ये गैजेट्स, ट्रिप का मजा हो जाएगा दोगुना

Car Gadgets: फर्ज करिए आप किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हों और अचानक रात में कार का टायर पंक्चर हो जाए या कार स्टार्ट ना हो तो आप क्या करेंगे. ऐसी स्थिति में आपको या तो इंतजार करना पड़ेगा या फिर खुद ही किसी मैकेनिक को तलाशना पड़ेगा. दूर-दराज के इलाके में ये परेशानी का कारण बन सकता है. लेकिन आज हम आपको कुछ कार गैजेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको हमेशा रोड ट्रिप्स के दौरान कैरी करना चाहिए.

एयर कंप्रेसर/टायर इन्फ्लेटर

यह पहली ऐसी चीज है जो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए. चाहे आप लंबे सफर पर जा रही हों या छोटे सफर पर, आपकी गाड़ी में बैटरी पावर्ड टायर इन्फ्लेटर का होना जरूरी है. जरूरत पड़ने पर आप अपनी गाड़ी के टायर में हवा भर पाएंगे. एक औसत टायर इन्फ्लेटर आपको 2000 से ₹4000 का मिल जाएगा.

डैश कैमरा

गाड़ी में डैश कैम लगाने के बहुत सारे फायदे हैं. इसका पहला फायदा तो यह है कि आप पूरे सफर को बिना किसी मशक्कत रिकॉर्ड कर लेते हैं. वहीं, इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है कि किसी हादसे की स्थिति में यह एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. कुल मिलाकर यह एक सेफ्टी से जुड़ा फीचर है.

मिनी एयर प्यूरीफायर

आजकल कारों के टॉप मॉडल्स में एयर प्यूरीफायर पहले से ही ऑफर किया जाता है, हालांकि आपकी कार में एयर प्यूरीफायर नहीं है तो आप मार्केट से अपनी कार के लिए यूएसबी पावर्ड एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं. ये मार्केट में 2000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. प्रदूषण भरे इलाके में ये आपकी कार में क्लीन एयर का फ़्लो बनाए रखता है.

हेड अप डिस्प्ले

अगर आप कार चलाते समय ड्राइविंग पैटर्न को मॉनिटर करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको बार-बार स्पीडोमीटर या डिस्प्ले पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल आप अब अपनी कार में हेड अप डिस्प्ले लगवा सकते हैं. ये डिस्प्ले डैश बोर्ड पर लग जाता है और गाड़ी की स्पीड और माइलेज वगैरह को दिखाता है. इसकी कीमत 2000 रुपये से 5000 रुपये के बीच है.

पंक्चर रिपेयर

ये एक यूएसबी पावर्ड पंप होता है जिसमें एक खास लिक्विड भरा जाता है, टायर में पंक्चर होने की स्थिति में आप इस डिवाइस से टायर को कार से अलग की बगैर आप पंक्चर रिपेयर कर सकते हैं. इसकी कीमत 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये होती है.