भारत का वो शहर, जिसे कहते हैं ‘दुनिया का नया EV हब’; हर 2 मिनट में तैयार हो रहा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर

तमिलनाडु का छोटा-सा शहर होसुर अब भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल हब के रूप में तेजी से उभर रहा है. कभी शांत इंडस्ट्रियल टाउन माना जाने वाला यह शहर आज EV क्रांति का बड़ा केंद्र बन चुका है. यहां हर दो मिनट में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार हो रहा है. Ola Electric जैसी बड़ी कंपनियों ने होसुर में विशाल फैक्ट्रियां लगाई हैं, जिससे यह शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में आ गया है. अब होसुर को “दुनिया का नया EV हब” कहा जाने लगा है.

Ola Electric ने बदली होसुर की तस्वीर

होसुर की पहचान बदलने में सबसे बड़ा योगदान Ola Electric का माना जा रहा है. कंपनी ने यहां अपनी मेगा फैक्ट्री बनाई है, जहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार किए जाते हैं. फैक्ट्री में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और AI तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे उत्पादन काफी तेज हो गया है. यही वजह है कि यहां हर कुछ मिनट में नया स्कूटर तैयार हो जाता है. इस फैक्ट्री ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है. आसपास के इलाकों में छोटे-बड़े सप्लायर और पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही हैं.

क्यों खास बन रहा है होसुर?

होसुर की सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन है. यह शहर बेंगलुरु के बेहद करीब है, इसलिए यहां टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का फायदा मिलता है. तमिलनाडु सरकार भी EV कंपनियों को काफी सपोर्ट दे रही है. बेहतर सड़कें, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कर्स की वजह से कंपनियां यहां निवेश करना पसंद कर रही हैं. यही कारण है कि आने वाले समय में कई और बड़ी EV कंपनियां भी होसुर में प्लांट लगा सकती हैं.

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भारत की EV रेस में बड़ा खिलाड़ी

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंता लोगों को EV की तरफ खींच रही है. ऐसे में होसुर देश के EV भविष्य का बड़ा केंद्र बनता दिख रहा है. यहां सिर्फ स्कूटर ही नहीं, बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी और EV पार्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में होसुर एशिया के सबसे बड़े EV मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो सकता है.

दुनिया की नजर अब होसुर पर

चीन और अमेरिका के बाद अब भारत भी EV सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. होसुर इस मिशन का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरा है. यहां बन रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अब देशभर में बिक रहे हैं और कई कंपनियां एक्सपोर्ट की तैयारी भी कर रही हैं. अगर यही रफ्तार जारी रही, तो आने वाले समय में होसुर भारत की EV राजधानी कहलाएगा.