EV की छत पर भूलकर भी न लगवाएं ये चीज, 145km कम हो जाएगी रेंज! बीच रास्ते बैटरी हो जाएगी जीरो

आजकल लोग लंबी यात्रा के दौरान कार की छत पर ज्यादा सामान रखने के लिए रूफ रैक का इस्तेमाल करते हैं. इससे कार के अंदर ज्यादा जगह बच जाती है और सफर आरामदायक लगता है. लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार यानी EV है, तो यही सुविधा आपके लिए परेशानी बन सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रूफ रैक लगाने से बैटरी की रेंज काफी कम हो सकती है. कई मामलों में यह नुकसान इतना ज्यादा होता है कि बीच रास्ते चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है.

हवा का दबाव बढ़ने से घटती है रेंज

जब किसी कार की छत पर रूफ रैक लगाया जाता है, तो गाड़ी का डिजाइन बदल जाता है. इससे कार को आगे बढ़ने के दौरान ज्यादा हवा का सामना करना पड़ता है. इसे एयरोडायनामिक ड्रैग कहा जाता है. हवा का यह अतिरिक्त दबाव कार की मोटर पर ज्यादा जोर डालता है, जिससे बैटरी तेजी से खर्च होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर रूफ रैक खाली भी हो तब भी इसका असर गाड़ी की परफॉर्मेंस पर पड़ता है. वहीं अगर उस पर साइकल, लगेज बॉक्स या भारी सामान रखा हो, तो बैटरी की खपत और ज्यादा बढ़ जाती है.

खाली रूफ रैक भी करता है नुकसान

कई लोग सोचते हैं कि खाली रूफ रैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, खाली रूफ रैक पेट्रोल कार के माइलेज को लगभग 12 प्रतिशत तक कम कर सकता है. इलेक्ट्रिक कारों में इसका असर और ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि EV पूरी तरह बैटरी पर निर्भर होती हैं. अगर रूफ रैक पर भारी सामान रखा गया हो, तो कार की परफॉर्मेंस 30 प्रतिशत या उससे ज्यादा तक गिर सकती है. इसका मतलब है कि कार पहले जितनी दूरी तय नहीं कर पाएगी.

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इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा असर क्यों?

इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में ज्यादा एफिशियंट होती हैं. इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कम से कम ऊर्जा में ज्यादा दूरी तय की जा सके. लेकिन जैसे ही कार की एयरोडायनामिक डिजाइन खराब होती है, उसकी एफिशियंसी तुरंत प्रभावित होती है. 2026 की एक औसत इलेक्ट्रिक कार लगभग 523 किलोमीटर की रेंज देती है. लेकिन अगर उस पर खाली रूफ रैक लगा हो, तो रेंज करीब 56 किलोमीटर तक कम हो सकती है. वहीं अगर रूफ रैक पर सामान रखा हो, तो रेंज में 145 किलोमीटर तक की गिरावट आ सकती है. ऐसे में लंबी दूरी के सफर के दौरान आपको बार-बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ सकता है.

रेंज बचाने के आसान तरीके

अगर आपको मजबूरी में रूफ रैक इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर बैटरी की बचत की जा सकती है. सबसे पहले, जब जरूरत न हो तो रूफ रैक को हटाकर रखें. इससे कार की एयरोडायनामिक डिजाइन बेहतर बनी रहती है.

इसके अलावा टायरों में सही एयर प्रेशर बनाए रखना भी जरूरी है. कम हवा वाले टायर मोटर पर ज्यादा दबाव डालते हैं, जिससे बैटरी जल्दी खत्म होती है. हाईवे पर सफर करते समय कार की खिड़कियां बंद रखना भी फायदेमंद होता है क्योंकि खुली खिड़कियों से हवा का दबाव बढ़ जाता है.

कई आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग फीचर भी मिलता है. यह फीचर ब्रेक लगाने के दौरान बैटरी को थोड़ा चार्ज करने में मदद करता है. अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो EV की रेंज को बेहतर बनाया जा सकता है.