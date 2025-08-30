Tesla की हर कार में पहले से इंस्टॉल रहता है ये स्पेशल फीचर, जानें क्यों ग्राहकों के लिए है जरूरी

Tesla Car built in Dashcam: भारत में Tesla की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है. भारत में फिलहाल Tesla Model Y को ही लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी अपनी कुछ और पॉपुलर कारों को भी भारत में लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने मुंबई और दिल्ली में आधिकारिक स्टोर्स भी ओपन कर दिए हैं जहां से इलेक्ट्रिक कारों को खरीदा जा सकता है. Tesla कारें अपनी दमदार रेंज और हाइटेक फीचर्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर है जो कंपनी हर कार में पहले से इंस्टॉल करके देती है. ये फीचर ड्राइवर्स के लिए बेहद ही जरूरी होता है.

कौन सा है ये फीचर

दरअसल हम जिस फीचर के बारे में बात कर रहे हैं वो है डैश कैमरा जो, Tesla की हर कार में बिल्ट इन दिया जाता है. मतलब ये है कि आपको अलग से इस फीचर को इंस्टॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये फीचर सेफ़्टी के लिए बेहद ही जरूरी होता है जिसमें आप कार के आसपास हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं.

Tesla ने अपने हालिया X (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में जानकारी भी दी है जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों ये फीचर आपके लिए जरूरी होता है. इतना ही नहीं कंपनी ने ये भी बताया है कि आखिर आप इस फीचर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं.

Every Tesla has Dashcam built in, recording your drive from every angle This is not only useful for accidents – you can hit Save on anything interesting, funny or strange you see while on the road Then review & save the footage in Park — Tesla (@Tesla) August 22, 2025

कंपनी ने X पोस्ट में कही ये बात

Tesla India के इस X पोस्ट में कहा गया है कि, "हर टेस्ला में डैशकैम बिल्ट-इन होता है, जो हर एंगल से आपकी ड्राइविंग रिकॉर्ड करता है. यह सिर्फ़ दुर्घटनाओं के लिए ही जरूरी नहीं है - आप सड़क पर चलते हुए किसी भी दिलचस्प, मज़ेदार या अजीब चीज़ को सेव बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. फिर पार्किंग में फुटेज को रिव्यू करें और उसे सेव करें."

कंपनी ने भले ही मजेदार तरीके से इस फीचर के बारे में समझाया है, लेकिन असल में डैश कैमरा इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है, और एक्सीडेंट होने की स्थिति में या रोड रेज की घटनाओ को रिकॉर्ड करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर इसे सबूत के तौर पर पुलिस के सामने पेश किया जा सकता है. सड़क पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये फीचर बेहद ही जरूरी है. कई भारतीय और विदेशी कारों में ये फीचर कुछ चुनिंदा मॉडल्स में दिया जाता है, बाकी मॉडल्स में ग्राहकों को इसे खुद से ही कुछ रकम खर्च करके इंस्टॉल करवाना पड़ता है.