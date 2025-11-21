'पुष्पा' के हीरो से ज्यादा महंगी कार चलाता है विलेन, इतने में आ जाएगा एक हेलिकॉप्टर

Actor Fahad Fazil Car Collection: मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर फ़हाद फाज़िल न सिर्फ अपने शानदार एक्टिंग के लिए बल्कि अपने ज़बरदस्त कार कलेक्शन के लिए भी मशहूर हैं. उनके गैराज में पहले से ही लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज-बेंज जी63 एएमजी और पोर्शे 911 कैरेरा एस जैसी कई लक्ज़री कारें शामिल थीं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने कलेक्शन में जो सबसे बड़ा नाम जोड़ा है, वह है Ferrari Purosangue. यह खरीदारी सिर्फ़ एक कार नहीं, बल्कि भारतीय सफलता की एक निशानी मानी जा रही है, क्योंकि फ़हाद फाज़िल केरल में यह 'पुरोसांगुए' खरीदने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं.

क्यों खास है Ferrari Purosangue

Purosangue, फ़ेरारी के इतिहास में एक बेहद ख़ास मॉडल है, क्योंकि यह इटालियन सुपरकार निर्माता की तरफ से आने वाली पहली चार दरवाज़ों वाली एसयूवी (SUV) है. फ़ेरारी हमेशा से दो दरवाज़ों वाली स्पोर्ट्स कारों के लिए जानी जाती थी, लेकिन लेम्बोर्गिनी उरुस और एस्टन मार्टिन डीबीएक्स जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों को टक्कर देने के लिए फ़ेरारी ने यह "शुद्ध रक्त" (Pureblood) वाली एसयूवी लॉन्च की. यह गाड़ी उन ग्राहकों को आकर्षित करती है जो फ़ेरारी का डीएनए, यानी स्पीड और परफॉरमेंस, तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही दैनिक उपयोग और परिवार के लिए व्यावहारिक स्पेस (Practical Space) भी चाहिए.

कितनी है कीमत

इस एक्सक्लूसिव कार की कीमत की बात करें तो, Ferrari Purosangue की एक्स-शोरूम कीमत ₹10 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि कस्टम विकल्प, रजिस्ट्रेशन और स्थानीय करों (Taxes) को मिलाकर इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग ₹13 करोड़ से ऊपर जा सकती है. फ़हाद फाज़िल ने अपनी Purosangue के लिए कई व्यक्तिगत विकल्प (Custom Options) चुने होंगे, जिससे इसकी कुल लागत और भी अधिक होने का अनुमान है. सोशल मीडिया पर उनकी इस नई कार की तस्वीरें और ख़बरें आने के बाद, यह तुरंत देश भर में कार प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गई.

इंजन और पावर

Purosangue को जो चीज़ सचमुच असाधारण बनाती है, वह है इसका इंजन. इसमें एक 6.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन दिया गया है, जो आज के टर्बो-हाइब्रिड युग में एक दुर्लभ और शानदार पेशकश है. यह इंजन 715 हॉर्सपावर (725 PS) की ज़बरदस्त पावर और 716 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह ताकत इस चार दरवाज़ों वाली एसयूवी को मात्र 3.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार पकड़ने में सक्षम बनाती है, और इसकी टॉप स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा है.