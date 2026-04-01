FasTag Annual Pass: हाइवे पर चलना हुआ महंगा, आज से बढ़ गईं ईयरली पास की कीमतें

FASTag Annual Pass Price Hike: आज से भारत भर में नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है क्योंकि NHAI ने फास्टैग के Annual Pass की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लागू कर दिया है.
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FASTag Annual Pass Price Hike: आज यानी 1 अप्रैल 2026 से नए फाईनैंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग के सालाना पास (Annual Pass) की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लागू कर दिया है. ये बदलाव उन लाखों वाहन मालिकों पर असर डालेगा जो काम या निजी कारणों से अक्सर हाईवे का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले इन नए नियमों को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है.
सरकार ने पिछले साल नियमित यात्रियों की सुविधा के लिए 3,000 रुपये का एक विशेष सालाना पास शुरू किया था. अब इस पास की कीमत में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 3,075 रुपये हो गई है. ये नियम देशभर के 1,150 से अधिक टोल प्लाजा पर प्रभावी होगा. फिलहाल देश में लगभग 56 लाख लोग इस सालाना पास की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें अब अपने पास को रिन्यू करवाते समय अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा.
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टोल प्लाजा पर कैश सिस्टम हुआ खत्म
एक बड़े बदलाव के तहत अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. 1 अप्रैल से सभी वाहन मालिकों को अनिवार्य रूप से डिजिटल माध्यमों का ही इस्तेमाल करना होगा. अब आप केवल फास्टैग, यूपीआई (UPI) या क्यूआर कोड के जरिए ही टोल टैक्स भर पाएंगे. इसके साथ ही, सामान्य टोल दरों में भी लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे हर छोटी-बड़ी यात्रा अब पहले के मुकाबले थोड़ी महंगी हो जाएगी.
पास की वैधता और इस्तेमाल की शर्तें
NHAI के नियमानुसार, ये एनुअल पास केवल निजी कारों, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए ही मान्य है. इस पास की वैधता जारी होने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष के लिए होती है. हालांकि, इसमें एक और शर्त जुड़ी है, ये पास केवल 200 यात्राओं तक ही वैध रहता है. यानी एक साल की समय सीमा या 200 बार टोल पार करना, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, आपका पास वहीं समाप्त मान लिया जाएगा और आपको दोबारा रिचार्ज कराना होगा.
यात्रियों को अब भी फायदा
कीमतों में मामूली बढ़त के बावजूद, ये एनुअल पास उन लोगों के लिए एक किफायती विकल्प बना हुआ है जो दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में रोज ऑफिस जाते हैं या महीने में कई बार हाईवे का चक्कर लगाते हैं. बार-बार वॉलेट रिचार्ज करने या कतार में खड़े होने के झंझट से बचने के लिए ये एक बेहतरीन प्रीपेड समाधान है. एक बार भुगतान करने के बाद यात्री बिना रुके कैशलेस तरीके से टोल पार कर सकते हैं, जिससे समय और फ्यूल दोनों की बचत होती है.
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क्यों बढ़ाने पड़े रेट?
टोल दरों और पास की कीमतों में ये संशोधन 'नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008' के प्रावधानों के तहत किया गया है. विभाग का तर्क है कि हाईवे के रखरखाव की बढ़ती लागत और बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कीमतों में ये मामूली बदलाव आवश्यक है. झज्जर, सोनीपत और औरैया जैसे कई इलाकों में टोल दरों में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है. कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से हाईवे का सफर अब आपकी जेब पर थोड़ा और भारी पड़ने वाला है.