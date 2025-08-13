FASTag Annual Pass: अब एक साल तक मजे से टोल हाइवे पर दौड़ाएं कार, जानें एनुअल पास के फायदे

FASTag Annual Pass benefits: एनएचएआई द्वारा 15 अगस्त को फ़ास्टैग एनुअल पास लॉन्च करने के साथ, भारत के राजमार्ग यातायात में सुधार की तैयारी है. ₹3,000 की लागत वाला यह पास प्राइवेट व्हीकल्स को राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल के ट्रैवेल की अनुमति देता है. भीड़भाड़ कम करने और पेमेंट आसान बनाने के मकसद से, इसे फ़ास्टैग से जोड़ा गया है.
FASTag Annual Pass benefits: राजमार्गों पर आवाजाही में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त से, FASTag एनुअल पास जारी कर रहा है. इस पास की कीमत महज ₹3,000 तय की गई है. एक बार आप अगर इस पास को खरीद लेते हैं तो फिर आप अपने प्राइवेट व्हीकल को राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल का ट्रैवेल बिना किसी अन्य टोल पेमेंट के ही कर सकते हैं. इससे टोल प्लाजा पर आवाजाही आसान होगी और जाम और ज्यादा समय लगने जैसी दिक्कतों से भी छुटकारा मिल जाएगा. चलिए आज हम आपको इस पास के फायदे बताते हैं.
क्या है एनुअल पास का फायदा
फास्टैग एनुअल पास रोजाना यात्रा करने वालों, ऑफिस कम्यूटर्स और इंटर-सिटी ट्रैवल करने वालों के लिए खासा फायदेमंद है. इससे न केवल समय और पैसा बचेगा बल्कि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम भी घटेगा. ये पास 15 अगस्त, 2025 से शुरू होगा, जिसकी कीमत एक वर्ष के लिए 3,000 रुपये है. इस पहल का मकसद प्राइवेट व्हीकल मालिकों के लिए महत्वपूर्ण टोल लाभ प्रदान करके यात्रा को सुगम बनाना है. गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए डिज़ाइन किया गया यह वार्षिक पास 200 टोल-मुक्त ट्रिप्स या एक साल की वैलिडिटी ऑफर करता है, जो भी सीमा पहले पूरी हो जाए. यह पास स्पेसिफाइड राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा.
ऐसे करें एक्टिवेट
फ़ास्टटैग वार्षिक पास को राजमार्गयात्रा मोबाइल एप्लिकेशन या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से सक्रिय किया जा सकता है. एक्टिव होने के बाद, संबंधित वाहन और फ़ास्टटैग के वेरीफिकेशन और पेमेंट कन्फर्म होने के बाद, पास दो घंटे के अंदर चालू हो जाता है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ सालाना पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाज़ा को कवर करता है, वहीं फ़ास्टटैग राज्य राजमार्गों, राज्य-प्रबंधित एक्सप्रेसवे और स्थानीय निकायों की सड़कों पर एक नियमित टोल संग्रह प्रणाली के रूप में कार्य करता रहेगा, जहाँ स्टैंडर्ड यूजर फीस अभी भी लागू होंगे.