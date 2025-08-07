खत्म हुआ इंतजार 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा FASTag Annual Pass, ऐसे करें एक्टिवेट
FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से FASTag Annual Pass की शुरुआत होने जा रही है जिसे एक बार एक्टिव करने के बाद आप साल भर फ्री में टोल का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:48 AM IST
FASTag Annual Pass: अगर आप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित भारत के विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर अक्सर यात्रा करते हैं, तो आपके टोल टैक्स भुगतान के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ रहा है. इस साल की शुरुआत में, NHAI ने अक्सर राजमार्गों पर यात्रा करने वालों के लिए टोल भुगतान को आसान और किफ़ायती बनाने के लिए एक नई टोल पास प्रणाली शुरू की थी. यह नई टोल पास प्रणाली अब 15 अगस्त से लागू हो रही है.

FASTag के लिए नया एनुअल पास है, जो 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा, की कीमत एक वर्ष के लिए 3,000 रुपये है. इस पहल का मकसद प्राइवेट व्हीकल मालिकों के लिए महत्वपूर्ण टोल लाभ प्रदान करके यात्रा को सुगम बनाना है. गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए डिज़ाइन किया गया यह वार्षिक पास 200 टोल-मुक्त ट्रिप्स या एक साल की वैलिडिटी ऑफर करता है, जो भी सीमा पहले पूरी हो जाए. यह पास स्पेसिफाइड राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा.

ऐसे करें एक्टिवेट

फ़ास्टटैग वार्षिक पास को राजमार्गयात्रा मोबाइल एप्लिकेशन या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से सक्रिय किया जा सकता है. एक्टिव होने के बाद, संबंधित वाहन और फ़ास्टटैग के वेरीफिकेशन और पेमेंट कन्फर्म होने के बाद, पास दो घंटे के अंदर चालू हो जाता है. 

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ सालाना पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाज़ा को कवर करता है, वहीं फ़ास्टटैग राज्य राजमार्गों, राज्य-प्रबंधित एक्सप्रेसवे और स्थानीय निकायों की सड़कों पर एक नियमित टोल संग्रह प्रणाली के रूप में कार्य करता रहेगा, जहाँ स्टैंडर्ड यूजर फीस अभी भी लागू होंगे.

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

;